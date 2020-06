VIDEO RELACIONADO – Corpesca: Longueira declaró a favor de Orpis (01:53)

El ex senador Pablo Longueira (ex UDI) dio su primera entrevista tras -según él- siete años de silencio. El también ex ministro de Sebastián Piñera habló sobre su alejamiento de la política, algo que pensó “que no lograría”, y lo que lo mantiene ocupado actualmente, un emprendimiento forestal.

Longueira regresó de Estados Unidos en febrero de este año tras un viaje con su esposa Cecilia Brinkmann, listo para dar inicio al proyecto Dutchman, una “empresa familiar que nace el año 2019 como respuesta a la fuerte necesidad de contar con un servicio de trasplante, almacenamiento, engorda y reforestación de árboles de mayor tamaño”.

En entrevista con Revista Capital, el ex parlamentario aseguró que se autoimpuso una cuarentena, aún cuando en nuestro país aún no se aplicaba tal medida, la cual ha pasado en Villarrica.

Estas son algunas de las frases de la entrevista a Pablo Longueira:

Caso SQM

“Estoy esperando hace más de un año, después de innumerables postergaciones, tener un juicio oral. No acepté ni aceptaré ningún acuerdo con la Fiscalía, porque jamás he cometido los delitos de los que me acusan“.

“Soy, por lejos, el chileno más investigado. Abrieron mis cuentas bancarias, las de mis colaboradores, las de las fundaciones, todos mis correos, el privado, el de senador y el de ministro. Me revisaron todas mis asignaciones del Senado, sólo por mencionar algunas. ¿Qué encontraron? Nada, porque no había nada que encontrar, porque soy inocente“.

“No puedo tener la conciencia más tranquila y lo que he sufrido es una persecución increíble, que duró más de cuatro años. En todo ese periodo filtraron ilegalmente a los medios lo que se les antojó. Ahora llega el tiempo de la justicia. Aunque sé que el daño que me han hecho es irreparable, espero limpiar mi honra, por mi familiar y por el bien del partido que fundamos con a Jaime (Guzmán)”.

Acusación constitucional contra Chadwick

“Lo de Andrés me dolió. Es mi mejor amigo. Lamento que un servidor público ejemplar como él haya sido acusado tan injustamente. Tal como se lo dije, debe tener la tranquilidad que con las medidas que se tomaron esa tarde se salvaron cientos de vidas. En la política jamás se evalúa lo que se evitó, que muchas veces es incomparablemente más importante que lo que pasó”.

Acuerdo constitucional

“Es fundamental avanzar en un gran acuerdo. La incertidumbre que se ha instalado en el país requiere como nunca de generosidad. Sin estabilidad y señales claras de la clase política se profundizará más aún la crisis. La base de ese acuerdo debe ser eliminar el plebiscito de entrada, está absolutamente demás. Además, gastar una fortuna en el plebiscito, con la necesidad de recursos que tendremos que destinar para enfrentar la cesantía y otros gastos urgentes fruto de la pandemia, a estas alturas es una irresponsabilidad”.

“Centrar la discusión en el apruebo o rechazo es un error. La Constitución vigente ha permitido que Chile progrese como nunca lo había hecho. Dado el proceso de transformación que hemos vivido como país, soy partidario de que tengamos una nueva Constitución de la que todos se sientan parte, eso pasa por la forma en la que esta se elabore. Si los convencionales se eligen en listas a nivel distrital, el proceso será secuestrado por los partidos, se escogerán operadores políticos conocidos y populares, pero se saben poco y nada de materias constitucionales, y el resultado será muy poco serio, generando más incertidumbre de la ya hay”.

“Para que tengamos una Constitución moderna, inclusiva y que garantice un crecimiento con justicia e integración para todos, es necesario que los constituyentes se elijan en listas nacionales, pudiendo optar por los mejores de la derecha, el centro y la izquierda. Si es así votaré apruebo, en caso contrario, rechazo“.

Evaluación de la oposición

“Por Dios que le ha tocado duro a este gobierno. Qué lamentable la oposición que tienen. Cada vez se ha hecho más complejo gobernar. Esta es, por lejos, la peor oposición desde que retornamos a la democracia. Eso sí, ello también era absolutamente esperable. Es fruto de un proceso muy complejo y profundo de la política chilena. Volvimos al Chile político de siempre, con las mismas prácticas que destruyeron a nuestro país en el pasado. Para mí, la transición se terminó cuando traicionaron a Lagos en su candidatura presidencial. Ese día comenzó la desaparición definitiva de la Concertación, la socialdemocracia y la izquierda democrática como fuerza política relevante y con futuro”.

“Estamos observando el traspaso de una izquierda moderna, moderada, democrática, más cercana a la europea, a una añeja, intolerante, de dudosos compromiso democrático, más vinculada a las dictaduras izquierdistas del continente. Ambas cohabitan porque Beatriz Sánchez no alcanzó a pasar a segunda vuelto. Por eso han hecho una oposición tan destructiva”.

Proyectos a futuro

“Mi sueño siempre fue emprender, y ojalá con mi familia. (…) No pude elegir ‘mejor momento’ para emprender. Con el 18O y el COVID-19 estoy viviendo el mismo calvario que todas las pymes del país. Pero saldremos adelante”.

Finalmente, consultado por algún otro proyecto, dijo que “viene todo en mi libro…”.

