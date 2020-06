El ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, comentó el nuevo acuerdo nacional al que ha llamado el presidente Sebastián Piñera, con el fin de dar una solución más amplia a la crisis sanitaria y los efectos económicos y sociales de esta.

En ese sentido, Velasco señaló que lo importante es que “se haga rápido, porque la economía de la gente no puede esperar” y que debe tener al menos tres aristas: “una de apoyo a las familias, otro de profundizar las medidas de protección de empleo y tres un plan de reactivación de la economía”.

Con todo, el director de Políticas Públicas de la London School of Economics indicó de momento no se podría fijar un plazo de término para la ayuda que entregue el gobierno, dado que aún no se conoce con certeza cuándo estaremos libres de la pandemia.

Por ello, para Velasco un acuerdo debiera plantear “que mientras las familias estén confinadas, mientras haya gente que no pueda salir a trabajar normalmente, el Estado se pone“.

“Esto tiene una razón de ser humanitaria y social, pero también de salud pública, porque es evidente que no le puede pedir a la gente que no tiene ningún ingreso que se quede en la casa, porque pone en riesgo a su familia no por razones médicas, sino por falta de qué echarle a la olla“, agregó.

En relación a la cifra que maneja el país para poder disponer de esta ayuda por el tiempo que sea necesario, Velasco afirmó que la entregada en el informe del Colegio Médico, apoyado en economistas, va en la línea correcta: del orden de 5 puntos del Producto Interno Bruto.

“Dependiendo del tipo de cambio, serían unos 12 mil millones de dólares en 18 meses. Por lo tanto, si le queremos poner más a la familia, le tendríamos que poner menos al empleo”, dijo Velasco.

Cajas de alimentos

Por otro lado, el ex ministro se refirió a la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos a lo largo del país, las cuales contienen artículos como legumbres, fideos y arroz.

Esta ha sido una medida paralela que ha adoptado el gobierno de Sebastián Piñera, pero que ha sido foco de cuestionamientos por la logística que implica y el tiempo que tomaría. La entrega de estas comenzó el 22 de mayo pasado, y tras 18 días aún no se reparte el primer millón.

“El entregar mercaderías y alimentos a mí entender es un fracaso del Estado, porque se hace en aquellos casos en los cuales no tenemos un catastro efectivo de las familias que necesitan esta ayuda. Muchas de esas familias no están bancarizadas, y por lo tanto no tienen una Cuenta RUT”, dijo Velasco.

