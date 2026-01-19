Ordenan evacuación del sector de Villa Malalhue en Los Ángeles por incendio forestal que amenaza viviendas

Mientras equipos de Bomberos y de la Conaf se mantienen desplegados en el lugar para contener las llamas, vecinos del sector se han sumado a las labores preventivas mediante la construcción de cortafuegos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió este lunes una alerta del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para ordenar la evacuación preventiva del área amenazada por el avance de un incendio forestal en el sector de Villa Malalhue, en la localidad de Santa Fe, comuna de Los Ángeles.

En la zona se mantienen desplegados equipos de Bomberos y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que trabajan intensamente para contener las llamas y evitar que se propaguen hacia sectores habitados.

A estas labores se han sumado vecinos del sector, quienes colaboran en la construcción de cortafuegos con el objetivo de proteger viviendas y otras estructuras expuestas al incendio.

Las autoridades reiteraron el llamado a acatar las instrucciones de evacuación y mantenerse informados a través de los canales oficiales.