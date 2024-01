Durante la mañana de este lunes, los parlamentarios de Renovación Nacional (RN) presentaron un oficio ante Contraloría para solicitar una auditoría con el fin de fiscalizar el uso correcto de los recursos utilizados para pensiones de gracia.

La iniciativa se generó tras la polémica desatada por los antecedentes de los beneficiados por las pensiones de gracia, ya que de 418 pensiones otorgadas durante el estallido social, 40 cuentan con antecedentes penales.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, expresó: “Hoy hemos venido a Contraloría para que audite las 418 pensiones de gracia que se otorgaron a supuestas víctimas del estallido social, entendiendo que en algunas de ellas, sobre todo con los antecedentes que han salido últimamente, no estaría acreditada su calidad de víctima, sino que solamente su calidad de delincuente condenado”.

Reacciones parlamentarias

Respecto a la solicitud de la bancada, el diputado Raúl Soto (PPD) valoró positivamente la idea de que existan fórmulas que permitan revisar aquellas pensiones de gracia que ya se han otorgado, sobre todo si “han generado dudas en la ciudadanía, cuando ha generado una complicación política para el propio Gobierno (…) y eso evidentemente que en el contexto de una crisis de seguridad como la que estamos viviendo en nuestro país es una señal contradictoria a la ciudadanía”.

Por otra parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) consideró que “a los delincuentes no deberíamos darles ningún peso” y que si a ellos no se les quita el beneficio, sería válido preguntarse el porqué se les entregó a ellos y no a los deportistas que han ganado medallas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Votaciones en la Cámara

A pesar de que ya se había aprobado la idea de legislar el proyecto refundido de tres iniciativas parlamentarias, esta tarde se llevarán a cabo las votaciones que requieren ¼ de quorum en la Comisión de Desarrollo Social.

La iniciativa impulsada por la UDI busca reformar la Constitución para así lograr la regulación y revocación de estas pensiones de gracia.

¿Qué pasará si la Cámara lo aprueba?

Si el proyecto cumple con el quorum requerido, pasará al Senado. Es por ello que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, agregó que de aprobarse, obliga a reflexionar sobre los requisitos para obtener una pensión que “claramente está entregada al criterio de la autoridad”. Incluso, aseguró que probablemente hay que “mejorar el estándar, colocar normas mínimas y lo segundo es como se dejan sin efecto”.