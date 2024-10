Nueva denuncia contra Ángela Vivanco: La acusan de “tramitación exprés” de causa que habría beneficiado a Palumbo

La destituida ministra de la Corte Suprema fue acusada de saltarse causas pendientes de la Tercera Sala para dejar sin efecto un embargo que se había decretado contra Palumbo.

El fundador de The Republic of Beauty, Jaime Ben-Dov, presentó una querella para investigar a la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

De acuerdo a lo revelado por Radio Biobío, en la acción judicial se pide indagar si ella incurrió en delitos de corrupción -junto a los controladores de peluquerías Palumbo– tras suspender un embargo que equivalía a más de $3 mil millones.

En la querella, acusan que Vivanco aprovechó haber quedado circunstancialmente como presidenta de la Tercera Sala del máximo tribunal para tramitar y favorecer a los empresarios Felipe Israel y Jaime Sinay.

Vivanco y la acusación de beneficio a Palumbo

En ese sentido, el texto apunta a que “esta estrategia fraudulenta de obstaculización del cumplimiento de la sentencia condenatoria tuvo éxito –al menos temporal— gracias a la intervención de la ministra Vivanco Martínez, cuya decisión determinó la anulación de la orden de embargar bienes de Global Beauty”.

Dicha acusación surge a raíz de que el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago y la Corte de Apelaciones de Santiago validaran el embargo de las acciones de Global Beauty (Palumbo), lo que fue suspendido por la Corte Suprema.

La querella de Ben-Dov sostiene que Vivanco puso en tabla la causa en una “tramitación exprés” y que, en fallo unánime, se determinó dejar sin efecto dicho embargo.

Además, detalla que la destituida jueza pidió que el recurso fuese conocido prioritariamente, “saltándose” más de cien causas pendientes en la Tercera Sala.

Respecto a la acusación, el abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, aseguró que ella es “totalmente ajena a esa situación“.

“El tema resuelto era un asunto procesal, porque en el arbitraje no había existido un emplazamiento legal, en tiempo y forma para la recurrente, ordenándose retrotraer el proceso para que pudiera ejercer su defensa (…) En consecuencia, es evidente que no hay ni cohecho, ni prevaricación que atribuir a la ex ministra“, aseguró el abogado.