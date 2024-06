“No va a ser candidato del partido, no lo voy a permitir”: Ossandón le cierra la puerta a Carter para ser la carta presidencial de RN

"Qué garantía puede dar un alcalde que vendió la municipalidad para pagar las imposiciones de sus trabajadores", acusó el legislador en el programa Tolerancia Cero.

Molesto. Así se mostró el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón ante la posibilidad de que el alcalde de La Florida, Rodolfo Cárter, sea la carta presidencial del partido.

“Qué garantía puede dar un alcalde que vendió la municipalidad para pagar las imposiciones de sus trabajadores”, acusó el legislador en el programa Tolerancia Cero.

Rodolfo Cárter, actual alcalde de La Florida, ya anunció sus pretenciones para iniciar una carrera presidencial en la derecha contra la actual jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).

Ossandón, quien fue carta presidencial del partido, afirmó que “una persona (que) no da garantía, porque no tiene condicione para administrar un municipio, hoy quiere ser candidato a la Presidencia”.

Ossandón califica de “trucha” primaria en Puente Alto y lanza duros dardos contra Rubilar

En ese sentido, señaló enfático que Carter “no va a ser el candidato de RN” y aseguró que “este es un candidato inventado”.

“No solo no estoy de acuerdo, no lo voy a permitir”, confirmó tajantemente. Ante lo cual, aseguró que “hoy RN no tiene candidato”.

“Carter siempre ha denostado a RN”, cerró Ossandón.