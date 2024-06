Ossandón califica de “trucha” primaria en Puente Alto y lanza duros dardos contra Rubilar: “No gana la alcaldía sin mi apoyo”

El senador criticó duramente el proceso llevado a cabo en la comuna, llegándolo a calificar como "totalmente ilegítimo". Asimismo, afirmó que "cuando hay una candidatura que tiene una base de ese sustento, yo me voy para la casa. Yo no voy a apoyar a nadie".

El senador Manuel José Ossandón (RN) y quien fuera alcalde de Puente Alto durante más de una década (2000-2012), estuvo presente en el último capítulo de Tolerancia Cero para abordar los resultados tras las primarias de la comuna y el impulso de Karla Rubilar como la candidata del bloque para la alcaldía, en reemplazo de Germán Codina.

Durante el programa, el senador criticó duramente el proceso, calificándolo de “totalmente ilegítimo” y criticó la elección de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de situar como candidato a Erik González, pues, según él, carecía de vínculos significativos con la comunidad local.

Explicó su postura detallando prácticas que consideró poco éticas por parte del partido: “Resulta que la UDI, que es la UDI ‘luchadora, popular’, llevó un candidato que no votaba en Puente Alto, que no trabajaba en Puente Alto, que no hizo campaña, que no tuvo reuniones y que, por obra y gracia del Espíritu Santo, iba a ir a una primaria”.

Durante el intercambio con las periodistas Paula Escobar y Carolina Urrejola, Ossandón reafirmó su compromiso con la institucionalidad y negó que fuera a apoyar cualquier candidatura que considerase ilegítima, incluyendo la posible candidatura independiente de su sobrino, Felipe Ossandón.

“Yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera, pero quiero aclarar otra cosa: Karla Rubilar tiene que hacer una reflexión. Ella tiene un cupo hoy día que, a mi juicio, se lo consiguió de forma ilegítima (…) porque es una primaria trucha”, aseguró.

Sin embargo, quiso dejar en claro que, pese a que sea la candidata oficial, “otra cosa es que sea la alcaldesa, porque no va a ganar“, pues “no gana sin mi apoyo”.

El senador propuso que se debería realizar una encuesta previa a la elección para determinar el apoyo real de los candidatos y legitimar el proceso. “Cuando hay una candidatura que tiene una base de ese sustento, yo me voy para la casa. Yo no voy a apoyar a nadie”, cerró.