“No pude, no por flojo”: Boric explica porqué no se pudo bañar durante su gira al sur de Chile

El jefe de Estado, oriundo de la zona, la está visitando en el marco de una gira de varios días.

“¿Cuántos de los que vienen de Punta Arenas no pudieron ducharse hoy día? ¿Varios?”.

De esta manera, el Presidente Gabriel Boric inició su intervención en el marco de la visita a las obras del Centro de Cuidados Comunitario de Punta Delgada, San Gregorio, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El jefe de Estado, oriundo de la zona, la cual está visitando en el marco de una gira de varios días, reveló que tampoco pudo asearse durante la mañana de este viernes. ¿El motivo? Las fuertes heladas que han sacudido a Punta Arenas.

“Yo también, me incluyo, no pude (bañarme). No por flojo, sino porque se nos cortó el agua en parte importante de la ciudad por las heladas”, explicó el Mandatario entre las risas de los asistentes.