Este lunes el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dio a conocer públicamente su respaldo al abanderado presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, al asegurar que representa “un camino de progreso más evidente y que se hace cargo de los anhelos de los chilenos en materia de seguridad, orden y libertad”.

El secretario de Estado también aseguró que -a su parecer- el Gobierno “no puede ser neutral ante los principios que están en juego“, generando cuestionamientos desde de la oposición e incluso, por parte de personeros del oficialismo como el senador, Iván Moreira.

La vocera del comando de Kast, Macarena Santelices, valoró los apoyos que se han dado a conocer estos días, sin embargo, clarificó que la candidatura de la derecha más dura representa una opción de oposición al gobierno de Sebastián Piñera.

“Las autoridades de gobierno son dueñas de apoyar a quien quieran. Queremos ser enfáticos desde el comando de José Antonio Kast, que no hay continuidad. José Antonio Kast ha sido opositor al gobierno de Sebastián Piñera, desde que él no cumplió su programa”, aseguró la ex ministra.

Asimismo, Santelices recalcó que desde el comando agradecen “todas las muestras de apoyo de los chilenos que quieren con el corazón a nuestro país y que luchan por la libertad“.

Recordemos que junto a las declaraciones del secretario de Educación, se encuentra la renuncia de la ahora ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien decidió sumarse a la campaña del representante del Partido Republicano.