“No confío en Antonia Orellana”: Los nuevos descargos de Isabel Amor contra el Gobierno

La socióloga Isabel Amor nuevamente se refirió a su polémico despido como directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos, asegurando que “no confía” en la ministra Antonia Orellana.

Amor fue desvinculada por “pérdida de confianza”, una justificación que ella cuestiona, puesto que atribuye el motivo real a la condena por violaciones a los derechos humanos que pesa en contra su padre, Manuel Amor.

“El gobierno se equivocó conmigo”

En entrevista con La Tercera, la exfuncionaria afirmó que “la molestia es que quiera a mi padre y acá no hay ningún gobierno ni ningún trabajo que haga que deje de querer a mi padre. Nadie debería tener la desfachatez de pedirme que no lo quiera”.

“Mi padre no fue un padre ejemplar, no es un tipo perfecto, sin ir más lejos, es un tipo que está condenado por violaciones a los derechos humanos, pero en lo que respecta a su intento de ser padre fue constante, para bien o para mal”, agregó.

En esta línea, sostuvo que “perdió”. “En el escenario que sea, yo perdí, porque es Isabel Amor versus el Estado de Chile (…). El gobierno de Gabriel Boric, de la mano de la ministra Orellana, se equivocó conmigo y yo creo que, por lo menos, hasta el Socialismo Democrático hay un consenso claro al respecto”.

“Después de cómo me han tratado, espero poco y nada (…). No confío en Antonia Orellana, no confío en Priscila Carrasco. No entiendo cómo es posible que Priscila siga teniendo trabajo o cómo es posible que no haya ningún responsable de la que ahora es la mayor crisis mediática del Gobierno por el despido de alguien en un servicio en Valdivia, mira la ordinariez del problema”, agregó la socióloga.

Finalmente, aseguró que se quedaría tranquila con disculpas públicas. “Más que es no quiero, yo quiero recuperar mi vida y ya está (…). Yo no tengo ningún interés en pelear con el gobierno, lamento muchísimo estar en esta situación y espero que se termine lo más breve posible”.