El senador Iván Moreira (UDI) se refirió este martes a su polémico mensaje compartido tras los resultados de las elecciones, en el que declaró que “se hace urgente que los ministros presenten su renuncia al cargo”, luego de que el presidente Sebastián Piñera indicara que “no estamos sintonizando con la gente”.

Cuando Pdte.dice que “No estamos sintonizando con las demandas y de la ciudadanía y estamos siendo interpelados” se hace urgente q los Ministros presenten su renuncia al cargo.Gobierno llegó tarde,ahí debemos buscar las respuestas de la derrota. En los Lagos obtuvimos el Tercio. — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) May 17, 2021

Al respecto, el legislador explicó a CHV Noticias que “todos tenemos responsabilidades, como partido y gobierno, hay responsabilidades compartidas, pero hay una alta responsabilidad de gobierno que llegó tarde, no nos escuchó cuando le advertimos cómo estaban las cosas y tomó decisiones que llame póstumas y no oportunas”.

“Los ministros debieron haber dejan en libertad de acción al presidente y nada de eso he escuchado“, argumentó.

En la misma línea, sostuvo que “ante la insuficiencia del gobierno (con las ayudad en medio de la pandemia de COVID-19), tuvimos que apoyar los tres retiros del 10%“.

“Lamentablemente la izquierda y la oposición tuvieron razón porque el regateo y la letra chica impidió haber dado una respuestas más oportuna y contundente a la ciudadanía”, añadió.

Incluso, aseveró que “si no hubiese habido el primer retiro del 10%, aseguró que en Chile hubiera habido un segundo estallido social”.

Es por todo esto, y tomando en cuenta las próximas elecciones, que Moreira indicó que “si el gobierno no quiere hacerle daño a Chile Vamos y lo que significan las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, tiene que allanarse a los mínimos comunes y sobre todo a lo que dice relación a no quedarse en la discurso ideológica de universalidad vs focalización”.

“Si queremos ser una derecha sin influencia y arrinconada, nos vamos a tener que someter exclusivamente a abrazar nuestras causas y principios y no mirar hacia adelante”, cuestionó.

Sin embargo, manifestó que “por pensar en la gente y tener sensibilidad social, por querer una derecha social, no significa que uno vaya renunciar a sus principios. Joaquín Lavín nos llama a un gobierno de integración social, a un Chile Vamos con una mirada distinta, pero eso no significa traición o renunciar a los principios que sustentamos”.

“La UDI popular se ha ido perdiendo el tiempo por comodidad y rigidez, tenemos que reencontrarnos”, concluyó.

Durante la noche del lunes, el Consejo General de la UDI confirmó a Joaquín Lavín como la carta de la UDI para las primarias de Chile Vamos.