Moreira comparte curiosa imagen y apunta contra la ultraderecha y la izquierda: “Seguiré perturbando”

El senador Iván Moreira (UDI) compartió una curiosa imagen y una reflexión a través de sus redes sociales.

Esto, luego que durante los últimos días haya publicado una imagen de Augusto Pinochet generada con inteligencia artificial en la que aparecía vestido como viejo pascuero.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, el parlamentario publicó una imagen de él que hace referencia al Che Guevara y sostuvo que “seguiré perturbando ahora toca a los ultraderecha”.

“Recién lo hice con la izquierda y recordar al ‘Tata’ y se irritan. Ahora saludaré a la izquierda y al Presidente Gabriel Boric“, añadió el senador Moreira.

Finalmente, destacó señaló: “Que esta navidad nos permita a todos a reflexionar -creyentes y no creyentes- y para Chile 2025 avanzar con decisión“.

Previamente -con la alusión a Pinochet- Moreira había manifestado que “me encanta perturbar a extrema izquierda y ultra derecha patriota. Les agradezco mensajes de apoyo”.

“Los nuevos patriotas que cuando las papas quemaban no los vi y varios no habían nacido. Hoy hablan de superioridad patriótica. Cariños camaradas correlegionarios y compañeros”, sentenció.

