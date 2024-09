Monsalve descarta incomodidad con Yáñez tras llamado a retiro de 40 coroneles: “Son procesos habituales y normales”

La autoridad subrayó que los llamados a retiros son facultades privativas del líder de la institución policial y que no se consultan con el Gobierno.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, descartó que en el Gobierno haya incomodidad por el llamado a retiro a 40 coroneles que realizó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En medio de una actividad por el anuncio de la licitación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), la autoridad fue consultada sobre cómo interpreta el Gobierno la decisión de Yáñez y si es que hay incomodidad por aquello.

“No hay incomodidad porque efectivamente son procesos completamente habituales y normales”, respondió.

Monsalve sostuvo que los llamados a retiros son facultades privativas del líder de la institución policial, “no es una facultad colegiada, no es que previo al llamado al retiro de coroneles se haga consultas a los gobiernos, ni a este ni a ninguno”.

“Es una facultad privativa y la ha ejercido igual como la ha ejercido en otros años y en otros gobiernos, por lo tanto, no ha generado incomodidad”, subrayó.

También destacó que la decisión de Yáñez se toma teniendo en cuenta antecedentes como las hojas de vida, los informes de los departamentos de Asuntos Internos y la opinión del resto de los generales de los coroneles.

“No hay incomodidad en el ejercicio de esa facultad del general director”, cerró.

La situación ocurrió, ya que a mediados de septiembre, mediante la cuenta de X de Carabineros, se dio a conocer que el mandamás de Carabineros había solicitado la baja de 40 coroneles.

“Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud por el trabajo de cada uno de ustedes, por todos sus años de entrega hacia la institución, la comunidad y el país, siendo ejemplos de la vocación, profesionalismo y compromiso”. General Director, Ricardo Yáñez, ha aceptado el retiro… pic.twitter.com/bhCAV5WoDt — Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 13, 2024

Retiro de Yáñez

A Monsalve también se le preguntó por el denominado “criterio Tohá”, debido a la pronta formalización del general director de Carabineros, el próximo 1 de octubre.

“Las cosas son bastante claras, el presidente del Gobierno ha fijado un criterio, creo que eso ya es conocido, yo lo he reiterado”, señaló. Esto, ya que hace algunas semanas el ministro (s) reiteró que Yáñez debería dejar su cargo antes de que sea formalizado.

“Es un criterio que no tiene que ver con la institución, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la presunción de inocencia. Tiene que ver con cuidar las instituciones, y puedo garantizar que tanto en lo que el presidente Gabriel Boric está pensando, como también en lo que está pensando el general director de Carabineros, está el bien de la institución de Carabineros“, acotó.