Este martes, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, ofició a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para conocer las medidas que se han decretado para resguardar la seguridad de las fronteras del país.

Esto luego de que el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, denunciara falencias en el funcionamiento del sistema de paso fronterizo, el que cierra desde las 18:00 horas, y muchas veces tiene tanta gente en fila que comienza un ánimo de “pasarse por el lado” el trámite.

El diputado calificó como “graves” las acusaciones del persecutor y aseguró que espera una pronta respuesta por parte del Gobierno, ya que “no es posible que las fronteras tengan un horario de oficina“.

“Su resguardo y su protección tienen que ir mucho más allá. Por eso esperamos que el Gobierno refuerce la frontera norte con mayor protección, porque es realmente de locos imaginar que la frontera quede desprotegido después de las seis de la tarde“, añadió.

¿Qué dijo Raúl Arancibia?

El fiscal abordó la problemática que se vive en la frontera norte del país con el paso de personas por cruces no habilitados, indicando que si bien “hay más control militar y cosas así, eso tiene ciertas limitaciones. Yo no me puedo meter, pero creo que esto debiera -estar- en funcionamiento las 24 horas (…). Debe haber un muro, y no me refiero a uno de concreto, sino a uno policial“.

Una vez termina la franja horaria de ingreso, la frontera queda sin control: “Y ¿por qué es así? Yo no puedo dar una respuesta (…). No es que se cierre una puerta, no es que se cierre un portón y no pasa nadie. El portón está solito ahí y alrededor no hay nada. De nada sirve”, expresó.