Este martes, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó la problemática que se vive en la frontera norte del país con el paso de personas por cruces no habilitados y no descartó que el connotado criminal ecuatoriano José Adolfo Macías “Fito“, esté en Chile.

En entrevista con Radio Universo, el persecutor fue consultado por la presencia del fugado reo en suelo nacional, a lo que respondió: “¿Por qué no? (…) Puede estar en cualquier lugar, entonces, no podemos cegarnos y decirnos que no va a estar en Chile, a lo mejor puede ser el lugar más seguro“.

“Si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultades para detenerlo. Entonces, por eso es necesario que existan órdenes”, añadió.

Reforzamiento del paso fronterizo

El fiscal criticó también el funcionamiento del sistema de paso fronterizo, que cierra desde las 18:00 horas y muchas veces tiene tanta gente en fila que comienza un ánimo de “pasarse por el lado” el trámite.

Arancibia indicó que si bien “hay más control militar y cosas así, eso tiene ciertas limitaciones. Yo no me puedo meter, pero creo que esto debiera -estar- en funcionamiento las 24 horas (…). Debe haber un muro, y no me refiero a uno de concreto, sino a uno policial“.

Una vez termina la franja horaria de ingreso, la frontera queda sin control: “Y ¿por qué es así? Yo no puedo dar una respuesta (…). No es que se cierre una puerta, no es que se cierre un portón y no pasa nadie. El portón está solito ahí y alrededor no hay nada. De nada sirve”, expresó.

Consultado por la responsabilidad, el fiscal apuntó que aquí “está fallando el Estado”, puesto que se han priorizado las soluciones temporales por sobre las definitivas: “La frontera tiene ciertos responsables, pero por qué no ha cambiado la situación lo desconozco. Esto es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo”.