El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, valoró que el Gobierno haya reconocido que hubo errores en el proceso donde se otorgaron 13 indultos particulares por parte del presidente Gabriel Boric.

Tras la renuncia de Marcela Ríos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mandatario dijo que esto fue porque “hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”. Al respecto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo este lunes que si el jefe de Estado “hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

🔴 Ministra Vallejo: “No es posible revocar los indultos presidenciales (…) Si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta” 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/RNJ4epdH41 — CNN Chile (@CNNChile) January 9, 2023

¿Qué dijo Mirosevic?

Luego del pronunciamiento de la secretaria de Estado, se le consultó su opinión al respecto al parlamentario y líder de la Cámara. “Me alegro de que haya un reconocimiento, porque el indulto del señor Castillo es claramente un error. A la vista de los antecedentes del señor Castillo, no es un luchador social, es un delincuente lamentablemente, y no está en el propósito original del Gobierno haberlo indultado. Yo creo que fue un error y el reconocimiento de eso me parece que es lo más transparente y honesto con el país”, respondió.

“No se estaba pensando en una persona como Castillo cuando se pensó en los indultos, fue un error”, agregó.

De este modo, Mirosevic dijo que “ahora hay que enmendar el rumbo y creo que el presidente y el Gobierno ha hecho un reconocimiento de esto. Hemos escuchado las declaraciones de la ministra (Vallejo) y me parece que son bastante claras y honestas”.

“Yo prefiero un gobierno que reconozca cuando se equivoca a un gobierno que, cuando se equivoca, lo intenta ocultar. Me parece que es lo más honesto con el país, así que eso está bien”, sentenció.