Molestia han manifestado distintos especialistas, luego que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, anunció este martes que los expertos que trabajarán en la creación de la nueva propuesta constitucional no serán remunerados.

Esta mañana, Mirosevic, junto al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, le hizo la entrega a oficial del Acuerdo por Chile al presidente Gabriel Boric y a la ministra de la Secretaría de General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, en Palacio de La Moneda.

Al término del encuentro, tanto el mandatario, como Mirosevic y Elizalde profundizaron en aspectos del pacto que firmó la gran mayoría de partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria.

Fue en ese momento cuando el presidente de la Cámara Baja se refirió al rol que tendrán los especialistas en la futura Comisión Experta y también próximo Comité Técnico de Admisibilidad, órganos que trabajarán también para elaborar el proyecto de nueva propuesta constitucional.

“Nosotros hacemos un llamado a las distintas fuerzas políticas a poner la mejor gente disponible que tiene este país para hacer una Constitución que nos represente a todos y a todas. Les hacemos un llamado a los partidos a que elijan bien, a que elijan con responsabilidad pensando en los próximos 40 años de Chile”, expresó Mirosevic.

“Hay gente notable en este país que ha dedicado su vida con trayectoria impecable al trabajo intelectual y académico, y que esperamos que hoy día estén al servicio de Chile”, agregó.

Sin embargo, la molestia vino luego que el parlamentario expresó: “Hay que decir además que estos expertos no van a recibir remuneración. Se trata de personas que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia”.

Distintos expertos manifestaron su molestia e inquietud tras el anuncio de Mirosevic. Por ejemplo, abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, dijo que la decisión “restringue a académicos, filántropos u operadores políticos financiados por partidos“; mientras que cientista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP) Claudio Fuentes expresó: “Suena bonito que trabajen por ‘amor a la patria’, pero esto generará que solo quienes tienen altísima solvencia económica puedan participar“.

Por su parte, la científica y ex convencional constituyente Cristina Dorador ejemplificó: “Una experta mujer que tiene responsabilidades de cuidado no podrá participar (…) Quizás terminen haciendo una licitación con los ‘centros de pensamiento'”.

En tanto, el historiador y director de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, calificó la decisión como una “pésima idea“. “¿Cómo van a trabajar un año sin remuneración? ¿Qué posibilidad real de tener expertos y expertas con dedicación exclusiva (e independencia) hay?“, añadió.

Cuando se supo que los expertos/as no recibirían pago alguno por su "aporte a la patria", algunos dejaron de borrar sus tuits anteriores y volvieron a la planificación sus vacaciones.

Es muy mala idea que los """expertos""" designados por el Congreso no reciban remuneración por su trabajo.

Refuerza la idea de que no serán profesionales destacados, sino, simplemente, operadores de los partidos y sus think tanks en comisión de servicio.

— Daniel Matamala (@DMatamala) December 13, 2022