La minuta que le envío el Gobierno al oficialismo para defender la “opinión política” de Boric sobre el Caso Hermosilla

Ayer el mandatario ratificó sus dichos contra Luis Hermosilla, manifestando su alegría porque “una persona que se crecía poderosa enfrenta la justicia”. Su pronunciamiento ha sido cuestionado tanto por la defensa del abogado y personeros políticos, incluso desde la misma alianza de Gobierno.

Como una “opinión política” ha calificado el Gobierno las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el proceso judicial que enfrenta Luis Hermosilla, abogado que está imputado por delitos de corrupción en el denominado Caso Audios.

¿Qué pasó?

Ayer, el mandatario ratificó sus dichos contra el Hermosilla y manifestó su alegría porque “una persona que se creía poderosa enfrenta la justicia”. “Y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”, agregó.

El presidente también negó que sus palabras tengan un sentido de intervención judicial: “Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle que actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente. Acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile”.

Esto lo dijo a raíz de que el hermano y abogado defensor Juan Pablo Hermosilla criticó los dichos del jefe de Estado, así como también personeros políticos. Cuestionamientos que incluso han aparecido desde el mismo oficialismo: por ejemplo, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, afirmó que las declaraciones han sido una “imprudencia”.

La minuta

Ante las críticas que han salido, anoche la Secretaría de Comunicaciones (Secom) le envío una minuta a los dirigentes oficialistas para defender las declaraciones del presidente Boric y evitar desórdenes al interior de la alianza de Gobierno.

Según Emol, el texto es tajante en sostener que “la justicia debe ser igual para todos” y que el Gobierno “fue claro” en transmitir en que “ante la corrupción, esto es, caiga quien caiga”.

Además, dice que el jefe de Estado “lo ha dicho claramente: ‘tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias, hay que enfrentarlo con la misma dureza’”.

“Opinión política”

Este martes, se les consultó nuevamente a los ministros Camila Vallejo (Segegob) y Luis Cordero (Justicia) por los dichos del presidente. Ambos defendieron sus declaraciones e insistieron que solo es una “opinión política”.

“El presidente ha sido claro en que cuando nos enfrentamos a la justicia todos tienen que ser iguales ante la ley, que no debe importar la cuna, las redes de poder, el poder adquisitivo del dinero o la militancia o el sector político. O sea, que no haya un privilegio de ningún tipo del tratamiento de los casos que se enfrenta a la justicia, sea por corrupción u otro”, sostuvo la vocera del Ejecutivo.

“Por eso es tan importante cuando la justicia da señales de que es ciega frente a esas diferencias de cuna o de poder”, añadió. Y, en ese sentido, comentó que “cuando al presidente se le ha criticado, legítimamente, la democracia es parte de eso, por valorar el avance de la justicia en la aplicación de una cautelar en un caso específico como el Caso Hermosilla, dice relación obviamente con que la reacción frente a sus palabras ha sido distinta que cuando se trata, por ejemplo, del Caso Convenios o cuando se ha tratado de las prisiones preventivas de delincuentes comunes”.

De este modo, “la crítica se ha presentado frente solo a unas palabras del presidente y no frente a otras que han tenido el mismo tenor. Por eso el presidente reafirma y mantiene su posición y nosotros obviamente lo respaldamos. Creemos que está en lo correcto, porque hemos sido de una sola línea y un solo estándar frente a estos casos de corrupción: que la ley sea igual para todos y que la justicia no genere tratamientos privilegiados para nadie”, sentenció.

Una expresión similar comentó el ministro Cordero: “(Lo del presidente) es una opinión, tal como ha señalado la ministra Vallejo y lo hemos señalado nosotros días anteriores, es una opinión política”.

“El presidente ha hecho referencia explícita sobre que él no está interviniendo en ninguna resolución judicial. Yo creo que la Constitución es bien clara sobre este punto de qué aspectos están vedados las autoridades públicas”, añadió desde el Congreso Nacional.