Durante la jornada del domingo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, calificó el robo de computadores y documentos en las dependencias de la Seremi de Salud de la región Metropolitana como “vergonzoso y muy sospechoso”.

“Sin duda es muy conveniente este robo para quienes han sido requeridos por la justicia y se niegan a entregar información. Este atentado a la institucionalidad es vergonzoso y muy sospechoso”, escribió el edil en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la propia seremi de Salud de la región Metropolitana, Paula Labra salió al paso de los cuestionamientos y descartó que los ordenadores robados desde el edificio ubicado en Paseo Bulnes 177 hayan tenido información sensible.

Consultado por estos dichos durante el balance de este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que “no existe ninguna vinculación entre la sustracción de equipos computacionales de la Seremi y lo que usted nombra. Eso ha sido postulado por un alcalde que no sé en qué basa esa acusación que es falsa y ridícula”.

“La verdad es que los computadores estaban en la seremía y son 15 máquinas que estaban embaladas, absolutamente nuevas sin ocupar y cuatro máquinas más que tiene solamente información de las personas que trabaja en el área de Recursos Humanos”, reiteró.

Finalmente, la autoridad sanitaria fue enfático respecto a las sopechas expresadas por el jefe comunal.

“De todas maneras, la posibilidad de recuperar esta información siempre está, así que vincular este robo con un afán de ocultamiento, confundir a la opinión pública, tratar mal a los funcionarios no se compadece con la democracia, no se compadece con el diálogo ni con las buenas intenciones que tenemos la mayoría de los chilenos, salvo algunos que ven estas maniobras cosas ocultas, cosas raras que no corresponde decir. No hay ninguna vinculación, lo niego tajantemente”, cerró.