Ministro Elizalde cuestiona consecutivas votaciones de AC: “Llamamos a que el Congreso se concentre en legislar”

El secretario de Estado señaló que las votaciones de las AC son sesiones de Sala, lo que hace que “no sea posible votar otros proyectos, los proyectos de ley”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, cuestionó al Congreso por las diversas votaciones de acusaciones constitucionales e hizo un llamado a “concentrarse en legislar”.

Los dichos de Elizalde se dan a propósito de los libelos presentados en contra de los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus, además del presentado en contra de su par del Interior, Carolina Tohá, debido a la crisis de seguridad.

¿Qué dijo Elizalde?

En entrevista con Radio Concierto, el ministro primero afirmó que el libelo contra Tohá “no tiene fundamento”, recalcando que no ayuda a la crisis de seguridad “que el Congreso esté distraído en una acusación sin fundamento y no concentrado en legislar para sacar adelante la agenda de seguridad”.

“Solamente como dato, se van a votar sucesivas acusaciones constitucionales que son sesiones de sala. Eso hace que no sea posible votar en Sala otros proyectos, los proyectos de ley”, dijo, y agregó que el llamado del gobierno “es a que el Congreso se concentre en legislar”.

Volviendo a la AC presentada contra su par de Interior, el secretario de Estado sostuvo que “si efectivamente hubiera un compromiso con la seguridad de quienes han impulsado esta acusación, si fuera tal, simplemente no la deberían haber presentado”.

AC contra Tohá: Presidente Boric respalda a ministra y destaca defensa de Yáñez

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric respaldó la labor de la ministra del Interior, esto luego de que ayer, por cuatro votos en contra y un voto a favor, se rechazara la procedencia de la AC en su contra, por lo que el libelo pasará a la sala de la Cámara de Diputados con un informe negativo.

“La ministra está haciendo un trabajo incesante en un tema que es tremendamente difícil y prioritario para nuestra sociedad hoy, que es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Es una lucha difícil y uno esperaría que en estos desafíos que son país que estemos todos unidos. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, cuando la sociedad y la política se divide ante la delincuencia, es la delincuencia la que gana”, dijo.

Según el mandatario, ayer en las diferentes exposiciones de la comisión encargada de ver la procedencia del libelo “quedó absolutamente claro no solo la falta de sustancia y de justificación de una acusación constitucional, sino que creo que el compromiso de la ministra Tohá y del gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez”.

“Sería bueno preguntarles a los defensores de la acusación constitucional cómo contradicen las declaraciones del exgeneral director de Carabineros. Creo que él fue sumamente claro respecto al apoyo que le ha dado el gobierno a la institución y cómo hemos estado permanentemente priorizando la principal prioridad de los chilenos y chilenas, que es la seguridad”, cerró el presidente.