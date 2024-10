Ministro Elizalde asegura que desde el Gobierno no han tenido contacto con Monsalve: “Hemos sido respetuosos con Fiscalía”

Elizalde señaló que “las investigaciones las lleva adelante una institución autónoma, que es el Ministerio Público. Por lo tanto, las decisiones de la investigación no las adopta el Gobierno, las adopta Fiscalía”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, afirmó que el gobierno no ha tenido contacto con el exsubsecretario del Interior.

¿Qué dijo el ministro Elizalde?

En conversación con Radio Duna, el ministro fue consultado sobre posibles contactos entre el Ejecutivo y el otrora subsecretario: “No, no, no (…). Las autoridades que han sido consultadas al respecto han dicho que no”.

En esta línea, recalcó que “las investigaciones las lleva adelante una institución autónoma, que es el Ministerio Público. Por lo tanto, las decisiones de la investigación no las adopta el Gobierno, las adopta Fiscalía”.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos del trabajo de la Fiscalía. Ahí lo que hay que hacer más bien es fortalecer su autonomía, porque eso es lo que garantiza que la administración de justicia se realice con los estándares correspondientes”, complementó.

En esta línea, sostuvo que, en general, evita hablar sobre “decisiones específicas que adopte el Ministerio Público. No obstante, me parece importante reiterar que al gobierno le parece fundamental el total esclarecimiento de estos hechos a través de una investigación profesional y acuciosa”.