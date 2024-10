Ministro Cordero: “Creo en la fidelidad del cumplimiento de la función del fiscal nacional”

Ángel Valencia reconoció esta mañana tuvo un encuentro con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick a semanas de haber asumido como líder del Ministerio Público. Luego, desde el Congreso Nacional, confirmó que ambos le consultaron sobre tres causas judiciales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, salió a defender la trayectoria profesional del fiscal nacional, Ángel Valencia. Esto ante las críticas que han surgido en su contra luego de reconocer esta mañana que tuvo un encuentro con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick luego de asumir el liderazgo del Ministerio Público.

Ambos personeros se encontraban hoy en el Congreso Nacional a raíz de la invitación especial que les hizo la Comisión de Constitución del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto que crea la Fiscalía Supraterritorial.

Tras la sesión en Valparaíso, el secretario de Estado fue consultado por los medios de comunicación sobre el encuentro del persecutor con Hermosilla y Chadwick.

“El fiscal nacional era un reconocido especialista en materia penal. Él integró hace muchos años, (como) fiscal adjunto, integró la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, era abogado que ejercía la profesión, y desde ese lugar participó en el proceso de selección de fiscal nacional”, comentó en primera instancia. Y, bajo ese punto, indicó que, a su juicio, Valencia “ha sido bien explícito en relación a la información que ha entregado, no solo ahora, sino que, con anterioridad, a las conversaciones que tuvo”.

Al respecto, abordó las críticas que ha recibido al fiscal, en donde incluso se ha pedido su inhabilidad. “Si eso (el encuentro) tiene incidencia o no, en relación a una causa de inhabilidad en concreto respecto a una decisión específica, es un asunto que le corresponde evaluar a la autoridad en cada caso particular”.

“Pero yo creo que hay que tener cuidado con hacer juicios respecto de las personas cuando sus trayectorias profesionales anteriores explican el cargo que actualmente desempeñan en el fondo”, añadió.

Luego, se le insistió al ministro Cordero respecto a las declaraciones de Ángel Valencia de esta mañana. “Creo en la fidelidad del cumplimiento de la función del fiscal nacional, y, por cierto, creo que no hay ninguna razón para que los hechos sean distintos a los que él expresó esta mañana en su entrevista. Pero si eso es constitutivo, no inhabilidad, es una decisión que le corresponde cada autoridad”, contestó.

El secretario de Estado también aprovechó el espacio para que las críticas que se hagan respecto a este tipo de situaciones se piensen “en frío”. “Estamos en un momento especialmente complejo en materia de la investigación y las indagaciones que está llevando el Ministerio Público en los casos de corrupción en muy distintas instituciones. Creo que llamados como ese en verdad son contrarios al propósito y la transparencia con la cual ha estado actuando el Ministerio Público, y yo creo que sobre la cual ha actuado el fiscal Valencia de un modo bien explícito”, sostuvo.

“Yo logro entender al fragor de la contingencia, pero creo que son momentos donde tenemos que pensar las cosas también con frialdad y pensar en el largo plazo y sobre todo que las investigaciones que se están llevando a cabo por parte del Ministerio Público obtengan resultados”, continuó.

¿Puede haber otras reuniones de fiscales?

Finalmente, se le preguntó al ministro Cordero si, a su juicio, piensa que otros fiscales hayan tenido contacto con Hermosilla o Chadwick en su vida laboral previa.

“Es probable, pero yo creo que esas son investigaciones que, desde el punto de vista disciplinario o desde el punto de vista penal, le corresponde que sean adoptadas por parte del Ministerio Público”, afirmó.

Tras el punto de prensa del titular de Gobierno habló el fiscal Valencia, quien confirmó que Luis Hermosilla y Andrés Chadwick le consultaron sobre tres causas judiciales luego de la reunión con ambos.

Además, sobre la naturaleza de la reunión y su arrepentimiento, el persecutor comentó que fue “privada y personal”. Sin embargo, “considerando cómo se ha desarrollado la defensa, he optado por transparentar esta información. Hoy, por supuesto, me arrepiento de no haberlo hecho antes”, aseguró.