Ministro Cataldo tras explosión en el INBA: “Algo de estas características y de esta dimensión no ha existido antes”

El titular de Educación llegó hasta el hospital San Juan de Dios junto a la ministra de Salud para atender los requerimientos de las familias de los estudiantes afectados.

Al menos 35 estudiantes resultaron con quemaduras y heridas de diversa gravedad luego de la explosión de un elemento incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), la mañana de este miércoles.

De acuerdo a las autoridades, cuatro alumnos se mantienen en riesgo vital y están siendo atendidos en el hospital de la Mutual de Seguridad. El resto se encuentra recibiendo cuidados en distintos centros asistenciales de la capital.

Reacción del Gobierno

Los ministros de Educación, Nicolás Cataldo, y de Salud, Ximena Aguilera, llegaron hasta el hospital San Juan de Dios para visitar a las familias de los estudiantes heridos.

“Estamos con ellos para seguir avanzando en requerimientos de las familias, atenderlos con toda la preocupación y diligencias, pero también condenando absolutamente los hechos de violencia”, manifestó posteriormente en un punto de prensa.

Lee también: Tras grave explosión: Así quedaron los baños del INBA que dejó al menos a 30 alumnos heridos por uso de bombas molotov

De acuerdo a la información que se ha entregado, la situación ocurrió en medio de una actividad que se iba a realizar para la despedida de los 4° medios. En ese sentido, Cataldo fue consultado sobre si la rectoría del colegio no sabía de dichas actividades.

“Me cuesta pensar que no se haya actuado considerando tener la información de algo de esta envergadura. Creo que estamos frente a un hecho insólito, que no tiene precedentes previos en ningún establecimiento educacional, algo de estas características y de esta dimensión no ha existido antes”, aseveró.

Y remarcó en que “nadie estaba preparado ni se anticipaba algo de estas características”.