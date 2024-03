La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, respondió al emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, tras hablar de una eventual “red de corrupción de cuello y corbata” a raíz de la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien se mantiene en prisión preventiva.

En principio, la vocera del Ejecutivo aludió a que con la acción judicial se revelaron “indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría, posiblemente, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”.

Y no involucraría solamente a Muñoz, “sino que también a expersoneros de Gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición”, agregó Vallejo.

Frente a ello, el fiscal nacional instó a la ministra a entregar los antecedentes sobre la mencionada red: “Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”, sostuvo en entrevista con Mega.

“De momento, hacer una afirmación como esa (…). La verdad, la investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos”, añadió.

La respuesta de Vallejo

En conversación con Radio Universo, la secretaria de Estado respondió este miércoles a los requerimientos del líder del ente persecutor, reafirmando su tesis sobre la red de cuello y corbata.

“Desconozco el contexto de la pregunta y si él pudo escuchar la vocería completa. Lo que hemos señalado desde el Gobierno es que aquí hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, dados los propios antecedentes que se han presentado en la audiencia de formalización y que terminaron con la prisión preventiva del exdirector de la PDI”, afirmó.

Además, apuntó a que “si tuviéramos nuevos antecedentes, los vamos a poner inmediatamente a disposición de la Fiscalía”, que “es la que investiga y los tribunales son los que van a determinar. Ojalá estuviéramos equivocados en esto, ojalá esto fuera solamente una impresión y que se dé cuenta de que no existe tal cosa”.

En todo caso, hizo énfasis en que con los antecedentes que se tienen a la vista, han dicho que “pareciera ser una posible red, de que no es solamente un problema y un tema asociado al exdirector general, sino que aquí hay un traspaso de información a personas que tienen acceso al poder o interés con respecto a causas que se investigaron con anterioridad, como el caso Enjoy, el caso Dominga, Torrealba y cuantos otros que se expusieron en la propia audiencia”.