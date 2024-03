Luego de la formalización de Sergio Muñoz en el marco del denominado Caso Audios, el fiscal nacional, Ángel Valencia, le pidió a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, “aportar información” tras decir que con lo ocurrido “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y cortaba”.

¿Qué pasó?

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Sergio Muñoz tras ser formalizado por compartirle, cuando era director general de la Policía de Investigaciones (PDI), información de carácter reservado de distintas causas a Luis Hermosilla, abogado que es investigado por el Ministerio Público ante presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el fin de favorecer al empresario Daniel Sauer.

Al otrora alto mando de la policía civil especializada se le imputa haber filtrado datos sensibles sobre al menos cinco causas judiciales, algunas de las cuales involucraban a altas autoridades del gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera.

¿Qué dijo Vallejo?

Luego de que el tribunal ordenó la medida cautelar contra Muñoz, la ministra Vallejo realizó una vocería desde el Palacio de La Moneda. En la instancia, afirmó que “con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría, posiblemente, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”.

En ese sentido, sostuvo que la sola posibilidad de que se haya entorpecido el trabajo de la Fiscalía “produce escozor“.

“Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica, no solamente al ex director general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a ex personeros de gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición”, expresó.

Reacción de Valencia

Durante la noche, el fiscal Valencia se refirió a las declaraciones de la ministra vocera en entrevista con Mega, indicando que, si tiene información al respecto, debiese aportarla al Ministerio Público.

“Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”, sostuvo.

“De momento, hacer una afirmación como esa… La verdad, la investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos”, continuó.

Posteriormente, se le consultó al líder del Ministerio Público si el Gobierno sabía de las diligencias contra Sergio Muñoz que realizaba la Fiscalía Metropolitana Oriente.

“No, por ningún motivo”, respondió. “Por supuesto que no podíamos informarles a terceros, para estos efectos el Gobierno es un tercero. No podíamos informar respecto de la existencia de esa entrada y registro”, agregó.

Sin embargo, precisó que “por un asunto de deferencia institucional, pocos momentos antes de que se publicara el comunicado en el que informábamos de la diligencia y la existencia de la investigación, me comuniqué con la ministra del Interior y le informe la diligencia que se había realizado y le transmití básicamente la misma información del comunicado por un asunto de deferencia entre instituciones estatales, considerando que la PDI depende del Ministerio del Interior”.