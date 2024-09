Ministra Vallejo por dichos de Kast contra Bachelet y Presidente Boric: “No me interesa polemizar con el caballero”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas del fundador del Partido Republicano durante el Foro Madrid, donde culpó a la ex jefa de Estado de ser responsable del inicio de la crisis en Chile.

Este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones del excandidato presidencial José Antonio Kast durante el tercer encuentro regional del Foro Madrid, en el que participan diversos partidos políticos y organizaciones iberoamericanas de pensamiento ultraconservador, liderado por Vox.

“Somos un país, una sociedad que consiguió libertad a pesar de que algunos como él promovían la dictadura, y está bien que tenga la libertad de expresar su opinión casi permanentemente en el extranjero, pero no vamos a entrar en ese juego”, afirmó Vallejo.

La secretaria de Estado subrayó que el enfoque del gobierno es seguir gobernando, promoviendo y concretando los avances que Chile espera.

“El resto son peleas que no nos llevarán a ninguna parte. Insisto, no me interesa polemizar más con el caballero”, agregó la ministra, dejando claro que no quiere continuar con la discusión.

¿Qué dijo José Antonio Kast?

En su intervención, el fundador del Partido Republicano señaló que, en el plano político nacional, lamentablemente “hemos perdido el rumbo, y esto comenzó hace varios años”.

Según Kast, un país que antes era visto como ejemplo de orden, libertad y progreso económico ha ido decayendo con el tiempo.

“¿Cuándo empezó este deterioro y pesadilla en Chile?”, preguntó Kast, respondiendo: “Cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez presidenta de Chile, Michelle Bachelet”.

Kast también afirmó que durante el Gobierno de Bachelet se iniciaron “los atentados contra la libertad individual y las restricciones a las libertades fundamentales” y criticó las reformas económicas y educacionales que, según él, han limitado el crecimiento y desarrollo del país.

Finalmente, Kast lanzó sus dardos contra el Presidente Gabriel Boric, acusándolo de cambiar su postura hacia Bachelet: “Curiosamente, un presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet, hoy la llama su líder espiritual, la que lo inspira”.