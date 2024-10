Ministra Tohá aborda situación de Karamanos: “Todo lo que se deba investigar, que se investigue sin tapujos ni presión”

La titular de Interior sostuvo que "las declaraciones de todas las autoridades se conocen". Más temprano, el presidente Boric dijo que "confía plenamente" en Irina Karamanos, y apuntó a que se debe investigar "todo lo que haya que investigar".

Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las acusaciones en contra de Irina Karamanos, que la relacionarían con el Caso Convenios.

Según consignó El Mostrador, la Policía de Investigaciones detectó cinco abonos sospechosos que habría realizado la antropóloga a la cuenta de la Fundación ProCultura, en medio de la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021.

De ese modo, tras asistir a la ceremonia de primera piedra de un cuartel de la PDI en Tocopilla, la titular de interior fue enfática en señalar que “las declaraciones de todas las autoridades se conocen”.

Y añadió: “Ella (Karamanos) respondió categóricamente, y el presidente aún más categóricamente ha dicho, todo lo que se deba investigar, que se investigue sin tapujos, sin frenos de ningún tipo, sin ningún tipo de presión, esa es la respuesta del gobierno”.

La defensa de Boric a Karamanos

Esta mañana, en entrevista con Radio FM Quiero, el presidente Gabriel Boric manifestó dijo tener la “tranquilidad y duermo plenamente tranquilo de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política, pero no basta con que lo diga yo (…), así que se investigue todo lo que haya que investigar”.

Luego, aseguró que las relevaciones son una sospecha, y que “esa sospecha a mí no me cabe duda que va a ser descartada, pero reitero que lo que yo diga no es suficiente, esto por supuesto que es caiga quien caiga, partiendo por mí. O sea, acá nadie, nadie, sea cercano, lejano, más o menos, va a tener ningún tipo de privilegio en esto”.

El mandatario también afirmó que “confía plenamente” en Irina Karamanos, quien va a colaborar totalmente en “todas las diligencias que sean necesarias”. “Que se investigue todo. Yo por lo menos estoy totalmente tranquilo (…), no tengo ninguna duda de que no tiene asidero (la acusación), pero que se investigue todo”.