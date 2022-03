El ex ministro de Seguridad de la provincia patagónica de Chubut, Argentina, Federico Massoni, le envió un mensaje a la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches.

“Si Chile, a través de sus autoridades, fundamentalmente la ministra del Interior, quiere establecer nuevos posicionamientos o reconocimientos territoriales, que lo haga porque me tiene sin cuidado (…) ahora, cuando esas acciones atentan contra la soberanía de mi país, sobre todo contra el territorio de la provincia del Chubut, eso sí que nos debe preocupar“, dijo Massoni.

Del mismo modo, realizó un llamado al Gobierno de Argentina: “Le exigimos que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que no existe ningún Wallmapu, existe la provincia del Chubut”.

Lee también: “No tengo uno, sino dos”: Ministra Siches recibió a sus Pokémon favoritos de regalo

Vamos a seguir siendo pasivos? Dejemos de ser tibios y demostrémosle a todo el mundo que somos férreos defensores de lo nuestro. pic.twitter.com/cBYa9aJwMS — federico massoni (@massonifederico) March 29, 2022

El trasandino se molestó luego de que la ministra Siches manifestara que el Gobierno del presidente Gabriel Boric va a enfrentar los problemas de la macrozona sur y “eso requiere no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu“.

“Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas, nadie está diciendo que el territorio se va a expropiar de forma completa”, aseguró la secretaria de Estado.

Massoni no fue el único argentino que reaccionó a los dichos de la ministra de Interior. Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente y ex senador peronista por Río Negro, declaró: “Rechazo profundamente la pretensión secesionista conocida como ‘Wallmapu’, que el Gobierno chileno de Boric está legitimando”.

“Se trata de reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno, como una nación pseudo-mapuche independiente”, sostuvo.

Lee también: Jadue marca diferencia con Siches: “Carabineros no es apoyo lo que necesita, sino que encasillamiento de sus funciones”

Rechazo profundamente la pretensión secesionista conocida como “Wallmapu”, que el gobierno chileno de Boric está legitimando. Se trata de reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno, como una nación pseudo-mapuche independiente. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 30, 2022

Juan Martin, legislador de Río Negro, presentó un requerimiento para que la Cancillería de Argentina reclame formalmente: “Cuando funcionarios de Chile hablan de ‘Wallmapu’, están legitimando un reclamo territorial que afecta nuestra soberanía nacional”.

Cuando funcionarios de Chile hablan de "Wallmapu", están legitimando un reclamo territorial que afecta nuestra soberanía nacional. Por eso, presenté un proyecto en la @LegislaturaRN para exigir que @CancilleriaARG proteste formalmente y pida las explicaciones del caso. pic.twitter.com/5h5J0460gi — Juan Martin (@jmrionegro) March 30, 2022

Reacciones en Chile

Ante los cuestionamientos, el diputado Jaime Naranjo (PS) declaró que “me llamó la atención que las autoridades argentinas estén preocupadas de los problemas de Chile”.

“Nosotros tenemos una deuda histórica con nuestro pueblo mapuche. Hablar de Wallmapu no es ningún inconveniente para nosotros, por el contrario, nos llena de satisfacción y orgullo”, aseguró.

Lee también: Rathgeb por visita de Siches a La Araucanía: “Lo que vivió ella, lo viven los 365 días del año las personas que viven acá”

Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida, indicaron: “Pareciera que ya nos estamos acostumbrando a las imprudencias de la ministra Siches (…) que sus exabruptos hayan traspasado nuestro país y provocaran un problema de diplomacia con Argentina, termina siendo verdaderamente inaceptable”.

“Por querer simpatizar con quienes viven en La Araucanía y en la Provincia de Arauco, la ministra Siches cometió un grave error que hoy nuevamente nos deja mal posicionados a nivel internacional (…) es urgente enmendar el rumbo y entender lo relevante que es para nuestro país la política exterior”, finalizaron.

Respuesta de la ministra

Ante esta situación, la ministra del Interior aclaró que su intención no fue opinar sobre el territorio argentino, y que este término estaba enfocado en el territorio local.

“Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional y para nada con el fin de polarizar a nuestro país. Sino que, para buscar aquellos puntos de encuentro, haberles a nuestros pueblos originarios con mucho respecto”, enfatizó.

A su vez, pidió las disculpas correspondientes para quienes haya resultado ofensivo. “Y si en eso si he producido algún malestar, tanto a nivel nacional como a nivel transandino, pido todas las excusas correspondientes, y espero que no se siga profundizando”, concluyó.