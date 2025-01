Ministra Fernández reconoce que “el proceso no fue bien llevado” en torno a polémica compra fallida de casa de Allende

Además, la autoridad recalcó que no ha pensado en renunciar a su cargo y que es el presidente Boric quien debe tomar dicha decisión.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, habló sobre la polémica y fallida compra de una casa del expresidente Salvador Allende, y reconoció que “el proceso no fue bien llevado”.

En un punto de prensa, recalcó que no existió traspaso de recursos y que “yo jamás, desde que murió mi madre, he recibido un peso por esta casa”.

Consultada sobre si ha pensado en renunciar, respondió que es el presidente Gabriel Boric quien debe tomar dicha decisión. “Estaré hasta el momento que él lo decida”, aseveró.

Cuando fue requerida sobre una eventual inconstitucionalidad en la compra del inmueble, ya que la Constitución establece que ministros no pueden celebrar contratos con el Estado, Fernández aseveró que ella no estuvo “directamente involucrada en todo el procedimiento”.

“Siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado (…) Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa”, acotó, añadiendo que el proceso no ha culminado, que la adquisición no ocurrió y que no hubo traspaso de la vivienda.

Posteriormente, la autoridad indicó que el asunto “tiene que ver con historia familiar, con herencia familiar”.

La declaración de la ministra ocurre un día después de que el Partido Republicano anunciara que presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que ella y la senadora Isabel Allende -copropietarias del inmueble- sean cesadas de sus cargos.

También se da luego de la renuncia de la otrora ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien dejó su cargo para hacer valer las responsabilidades políticas del caso, de acuerdo a lo explicado por el Ejecutivo.