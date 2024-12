Ministra Jara y reacción de las AFP: “Instalaron esta idea de que esta reforma es para quitarle la plata a la gente”

Estos días serán clave para la ministra del Trabajo, ya que el próximo 6 de enero se espera que se despache la reforma previsional. En ese contexto, reflexionó sobre el rol que han cumplido las AFP: "Su objetivo es que fracase".

El 6 de enero de 2025 será una fecha relevante para el Gobierno, ya que se espera que en esa jornada se despache la reforma previsional, actualmente en discusión en la Comisión de Trabajo del Senado.

Consultada la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sobre la controversia generada por la publicación en X del Presidente Gabriel Boric, quien afirmó: “A las AFP no les gusta la reforma de pensiones. Es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones“, acompañada de una publicación de La Tercera, que menciona que un centro de estudios vinculado a la Asociación de AFP cuestiona la sostenibilidad de la propuesta solidaria que evalúa el Gobierno, la secretaria de Estado respondió que ha existido una “distorsión” en este debate debido a la propaganda instalada por las empresas.

“Le han dicho a toda la gente que el 6% es tuyo, te lo quieren quitar, y la verdad es que el 6%, primero, ni siquiera existe. Y yo realmente creo que su afán no es defender el 6% de nadie, sino que su objetivo es que la reforma fracase, para evitar que las normas que vienen hagan que esta industria, generosa en sus utilidades para sí misma, tenga una regulación distinta y haga caer cualquier posibilidad de cambio”, señaló en Chilevisión.

“Nadie les va a quitar a nadie nada. O sea, esto no es una realidad. Esto se instaló como fake news, no porque la AFP esté tan preocupada de su plata, sino porque no quieren que los regulen. Y nosotros queremos desconcentrar esta industria, dividirla en dos, hacerla más eficiente, que las comisiones bajen y se alineen con la rentabilidad de los fondos. No puede ser que el fondo le vaya mal y la gente igual tenga que pagar lo mismo. ¿Cuánta gente reclama de eso? Entonces, instalaron esta idea de que esta reforma es para quitarle la plata a la gente, plata que hoy no existe y que no existirá si no hay acuerdos ni reforma. En eso también hay que estar claros, pero en realidad su objetivo no es ese. Su objetivo es que no los regulen”, reiteró.

Además, se le preguntó sobre las personas que considera que están frenando esta discusión. La titular de Trabajo argumentó: “Hay una parte que no quiere que haya reforma, no sé qué vinculación tendrán con la industria, pero la defienden de una forma tan férrea que, al menos, lo considero un poco peligroso”, y precisó que esto se ha evidenciado principalmente en columnistas.

“El acuerdo no está cerrado”

Respecto al momento clave para sacar adelante la reforma previsional, la ministra sostuvo que quedan pocos días para saber si existe humo blanco o no. “El acuerdo no está cerrado hasta que no se firme“, reconoció. Sin embargo, la secretaria de Estado afirmó que existe una buena disposición y que se han cerrado aristas, como el seguro de lagunas previsionales y el incentivo a la cotización de los trabajadores independientes.

Además, destacó “un tema bien relevante: regular las comisiones fantasmas. Porque las personas no solo le pagan una comisión a las AFP por su sueldo, sino que también les descuentan una comisión directamente de su saldo a través de la administración de ciertos activos”.