Los ministerios de Educación y Salud anunciaron cambios en las condiciones de las clases presenciales en el marco del retorno de los estudiantes a las aulas.

Las autoridades confirmaron que se mantendrá un aforo sin restricciones, cumplido el 80% de vacunación por sala de clases, con una flexibilización en la jornada escolar completa.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, afirmó que “vamos a permitir flexibilizar la jornada escolar completa, las comunidades escolares podrán tomar decisiones con el Consejo Escolar para definir hasta qué hora es la jornada”.

Del mismo modo, el secretario de Estado indicó que “debemos tomarnos al menos unas cuatro semanas para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de ocho horas”.

“Esto no es una redefinición de la jornada escolar completa, la que entendemos podemos revisar en sus contenidos. No estamos diciendo que la jornada escolar completa no va a seguir existiendo, sino que estamos pensando en una adaptación gradual para llegar hasta el total de horas que establece el plan de estudio”, explicó.

Respecto a la cantidad de personas inoculadas, el ministro señaló que “queremos acompañar al Minsal en la promoción de una campaña de vacunación de adultos y adultas que atienden a niños y niñas en los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cuna, pero también aquellos niños que están en edad de vacunarse y que no lo han hecho aún”.

Por otro lado, aseguró que durante los próximos días gestionará la compra de elementos de protección personal (mascarillas, alcohol gel y jabón) para los establecimientos educacionales de todo el país.