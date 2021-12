Esta semana, Ciper reveló que el Servicio Electoral (Servel) abrió un Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) en contra del Partido de la Gente (PDG), tras recibir denuncias sobre irregularidades en su financiamiento electoral.

La colectividad negó las irregularidades y anunció que tomarán acciones legales contra Ciper una vez que los procesos ante el Servel estén concluidos. “Nos hicieron un reportaje mala leche solo a nosotros (…) nosotros nada que temer, todo trasparentado”, sostuvo el ex candidato presidencial Franco Parisi en su cuenta de Twitter.

#CIPER. ya que nos hiciste un reportaje MALA LECHE, solo a nosotros. ¿Cuándo a los demás? NOSOTROS NADA QUE TEMER. TODO TRANSPARENTADO. VAYAN TODOS A EXIGIR A @ciper REPORTAJE DE TODOS LOS PARTIDOS MAÑANA MISMO. ¿O no se atreven? — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 8, 2021

Sin embargo, durante esta jornada se conocieron nuevos detalles sobre las dinámicas al interior del partido. En conversación con Mega, dos militantes del PDG acusaron, entre otras cosas, que han recibido amenazas de muerte y que se les pidió dinero para financiar el viaje a Chile del economista.

“Fanáticos acérrimos”

Cecilia Lizama, ex militante del PDG, sostuvo que en el mes de junio de este año comenzó a levantar la voz respecto a ciertas irregularidades que presenció. “Cuando uno hace una pregunta en los grupos de PDG, lo que hacen es eliminarte después de atacarte de una forma muy agresiva”, detalló.

“Los fanáticos de Franco Parisi ya no son seguidores, son fanáticos acérrimos”, dijo Lizama durante la entrevista. “He recibido desde amenazas de muerte hacia mí y mi familia en Facebook, Instagram, Twitter, por mi WhatsApp. Porque publicaron mi número para todos los militantes. Es un acoso”, aseguró.

La ex militante acusó que el mismo Parisi ordenaba “funar” o atacar publicaciones periodísticas que no lo dejan bien parado. “Cuando se hace un artículo donde a Parisi no le agrada lo que están diciendo de él, el llamado se hacía público: vamos a denunciar a este periodista o a este canal”.

Lucatón para el viaje que nunca se concretó

Lizama acusó a la colectividad de haber pedido dinero para el viaje de Parisi desde Estados Unidos. “Primero nos decían que no había plata para el pasaje en avión, luego para la estadía (…) luego en un live Franco nos dijo que no había plata para financiar una campaña presidencial”, sostuvo.

Por su parte, Ignacio Alarcón, militante del PDG, acusó al partido de ciertas irregularidades respecto al manejo del dinero. “(La lucatón) fue para traer a Parisi a Chile, todo lo que tenía que ver con la operación logística de su llegada. $20 millones, algunos dicen que son más de $40 millones”, dijo.

“Si se pidió dinero para traer a Parisi y no vino, esos dineros, lo moral y ético es devolverlos”, continuó. “Este proyecto fue secuestrado por unos pocos que obligaron a la gente y les mintieron diciendo que debían votar por ellos como directivas internas o no iban a poder competir en las campañas presidenciales”.

La “recomendación” de no revelar los aportes monetarios

En el programa donde Cecilia Lizama e Ignacio Alarcón realizaron su denuncia, también participaron el presidente del PDG, Luis Antonio Moreno, la abogada de Franco Parisi, Elizabeth Rodríguez, y una periodista de Ciper.

Tras la denuncia, Luis Moreno se dispuso a mencionar la cantidad de dinero recaudado durante la campaña. Sin embargo, la abogada del ex candidato presidencial lo interrumpió y le comentó que “esa parte como abogada te voy a recomendar que no respondas”.