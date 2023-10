Los diputados del Partido Por la Democracia (PPD) Helia Molina y Raúl Soto cuestionaron la nueva ausencia de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso del Palacio de La Moneda, en la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa el denominado Caso Convenios.

Esta semana, el militante de Revolución Democrática (RD) no asistió nuevamente a la instancia donde se comprueba la situación de los contratos y traspaso de recursos públicos por parte de entidades del Estado a organizaciones privadas.

Al respecto, la comisión acordó, por seis votos a favor y tres en contra, oficiar a la Contraloría General de la República (CGR) para que se inicie un “procedimiento administrativo sancionador” en contra del exsubsecretario.

Crispi también enfrenta un proceso judicial a raíz de la querella que presentó el Partido Republicano en su contra, Javiera Martínez, directora de Presupuestos, y de Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social y Familia.

Este viernes, la vicepresidenta Tohá fue enfática en sostener que Miguel Crispi “no está obligado a asistir y la razón de su consulta tiene que ver con su excargo como subsecretario de Desarrollo Regional, y en esa condición va a responder todas consultas que se han formulado por escrito“.

Reacción de Molina y Soto

Durante esta jornada se le consultó sobre la situación a la diputada Molina, quien sostuvo que pese no tener “muy claro por qué no va, la verdad es que yo creo que el que nada hace, nada teme“.

“Él no sé (si le hace mal al Gobierno), pero actitudes que no apuntan a la transparencia absoluta a mí me preocupan“, agregó.

Por su parte, el diputado Soto fue enfático en afirmar que “Miguel Crispi le está haciendo daño al Gobierno y al presidente Gabriel Boric. Por eso, lo más razonable es que ponga su renuncia a disposición, que dé un paso al costado y que colabore con investigación que se está realizando en el Caso Convenios. Que asista a la comisión investigadora y que también colabore con la justicia“.

“Creo que es lo más sano en este momento, no hay que poner en riesgo el proyecto de gobierno ni al presidente de la República“, sentenció.