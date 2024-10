“Quiero cerrar este capítulo doloroso en mi vida”: Miau Astral rompe el silencio tras fallo judicial

La influencer fue demandada por acciones de hostigamiento. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la denuncia y le ordenó no enviar correos ni “funar” al denunciante. “El fallo no habla del acoso que he recibido luego de este escándalo (…). Es lo que nos ocurre a las mujeres cuando denunciamos (…). Pero respeto a la justicia y las instituciones, y, por tanto, acataré el fallo sin apelar”, contestó.

“Quiero cerrar este capítulo doloroso”. Esta es parte de las declaraciones de la influencer Consuelo Ulloa, más conocida como Miau Astral, tras el fallo que la Corte de Apelaciones de Santiago dictó en su contra.

¿Qué pasó?

El músico Sergio Infante demandó a la astróloga por acciones de acoso, persecución pública y hostigamiento tras haberse conocido a través de una aplicación de citas.

Luego de revisión de la situación, ayer se dio a conocer la resolución del tribunal de alza, el cual le ordenó a Ulloa abstenerse de enviar correos electrónicos y hablar mal del artista públicamente en sus plataformas digitales.

“Los actos desplegados por la recurrida -envío masivo de correos electrónicos y publicaciones y funa en redes sociales-, atendido su contenido, han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente, afectándose de paso su buen nombre y su imagen, derechos consagrados en la Constitución”, sostuvo la Corte.

Infante valoró el dictamen. “Espero que este fallo más allá de aliviar mi vida y darme un poco de tranquilidad a mí y a algunas víctimas con las que he conversado, que también genera eso, siente un precedente en lo que respecta al ciberacoso, porque ya sabemos que la Corte puede poner un freno a este tipo de conductas abusivas”, afirmó.

Reacción de Miau Astral

Tras el fallo de la Corte, la Miau Astral abordó la situación diciendo, en primera instancia, que los posteos en redes sociales referidos al demandante es algo que “nunca” volvieron a suceder. “Incluyendo aquellas declaraciones que pudieron ser interpretadas como abusivas”, añadió.

En ese sentido, aseguró que lo que ella publicó correspondió a hechos que le narraron “otras mujeres” respecto al “actuar irresponsable” de la persona que la denunció.

La también aprovechó el espacio para afirmar que “el fallo no habla del acoso que he recibido yo luego de este escándalo; de las notas de prensa donde se me ha denigrado o caricaturizado, ni menciona las groserías que he recibido en mis redes sociales, incluyendo acoso sexual”. “Todas ellas son públicas y pudieron haber sido vistas en ocasión de este proceso”, indicó.

“Es lo que nos ocurre a las mujeres cuando denunciamos, cuando nos atrevemos a hablar de las violencias que los hombres ejercen en contra de nosotras. Pero respeto a la justicia y las instituciones, y, por tanto, acataré el fallo sin apelar. No me interesa seguir dándole vueltas a una relación de pareja que está superada en mi vida”, añadió.

Finalmente, Miau Astral afirmó que el daño que se le ha causado al respecto “ha sido mayor”, pero, de todos modos, “quiero cerrar este capítulo doloroso en mi vida, y seguir adelante (…). Seguiré con mi trabajo de astróloga, tarotista y ayudando a las personas que requieren consejo en esos temas”.

“Espero que con este se cierre este capítulo, y pido respetuosamente a las personas y medios que me descalificaron o participaron en acosos, enfoquen su energía en lo positivo, como lo haré también yo. Agradezco a las muchas personas, en especial mujeres que han sufrido acoso o descalificación de sus exparejas, el apoyo que me han dado este tiempo. Su cariño me abriga, protege y estimula para seguir adelante”, sentenció.