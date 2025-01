“Mi hija me dice: él me da asco, me violaron”: La declaración del padre de la denunciante de Manuel Monsalve

En esta oportunidad, se reveló el testimonio del padre de la víctima, quien el pasado 21 de octubre entregó declaración a funcionarios de la PDI.

Nuevos antecedentes han surgido en torno al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien permanece en prisión preventiva al interior de la cárcel Capitán Yáber tras ser denunciado por diversos delitos sexuales.

En esta oportunidad, se reveló el testimonio del padre de la víctima, quien el pasado 21 de octubre entregó declaración a funcionarios de la PDI.

Al respecto, el hombre detalló –según consignó La Tercera– lo que su hija le contó sobre la noche del 22 de septiembre de 2023, en donde habrían ocurrido los hechos que hoy tienen en prisión al otrora hombre fuerte de la seguridad del gobierno de Gabriel Boric.

“Me sigue contando que cuando se despertó, vio que estaba en la habitación de Manuel Monsalve, en su cama y al lado de él, viendo que se encontraba desnudo. También, ella se dio cuenta que se encontraba sin ropa interior, incluso sin sostén, y sólo vestía un chaleco, que tenía un poco de restos de vómito, estaba prácticamente desnuda sobre la cama. Me cuenta que al despertarse se sentía mareada y con dolor de cabeza…”, aseguró el hombre.

En esa línea, el padre de la denunciante afirmó que “mi hija me dice, llorando, ’papá yo no quería hacer nada con él, jamás se me pasó por la cabeza tener relaciones sexuales con esa persona, él me da asco, yo nunca quise esto, me violaron, yo perdí el conocimiento y todo lo que pasó fue sin mi consentimiento, ya que no me acuerdo de nada’”.

“Posteriormente, tras tranquilizarla, me relató que ella comenzó a vestirse, viendo que su ropa estaba con vómito y al salir de la habitación, sintió que estaba sangrando, lo que le duró aproximadamente una semana. Cuando toma el ascensor, se vio en un reflejo y se dio cuenta que tenía una contusión en su frente, como un cototo”, complementó el hombre.

El relato del padre continuó: “Le pregunté por qué me estaba contando tanto tiempo después, por qué no me había dicho antes, respondiéndome que tenía mucho miedo, ya que su jefe tenía mucho poder; ella no sabía qué hacer, estaba en shock. Yo no quise cuestionarla, y le hice saber que tenía todo mi apoyo (…) Mientras ella me contaba todo lo que le había pasado, estaba llorando mucho, era un llanto desgarrador, con mucha angustiada diciéndome que se sentía sucia”, cerró.