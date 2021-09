El ex candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enriquez-Ominami, se refirió a los cruces de palabras que se han tomado la opinión pública y que han tenido como protagonistas a los aspirantes a La Moneda Sebastián Sichel (Chile Podemos +) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

“Yo creo que el candidato Sichel es un candidato oportunista, camaleónico. Están jugando a la cachetada del payaso con el diputado Boric“, dijo el líder del PRO.

ME-O argumentó sus dichos explicando que “no están discutiendo lo sustantivo” y llamó al oriundo de la región de Magallanes a “no asustarse con los economistas de siempre”.

En relación a la discusión del cuarto retiro de fondos AFP, que se está tramitando en el Congreso Nacional, Ominami opinó que “es una medida correcta”, pero lo “ambivalente” de la discusión de los pretendientes a la presidencia “no le hace bien al país”.

“El cuarto retiro es mucho más que dinero, es ponerle fin a un tipo de discurso económico que nos ha tenido 30 años endeudándonos”, manifestó.

Cruces entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric

En primera instancia, fue la vocera del comando del ex presidente de BancoEstado, Katherine Martorell, quien expresó en conversación con Canal 13 que “lo que a mí más me preocupa es que él (Boric) quiere dirigir Chile y no fue capaz de terminar su propio proyecto, su carrera”.

Posteriormente, en entrevista con Mega, el ex ministro dijo que para ser presidente de la República “se requiere -en mi caso, creo- haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber sido solo diputado en la vida, tener experiencias vitales -yo soy padre-”.

Ahí llegó la respuesta del ganador de las primarias de Apruebo Dignidad, quien escribió en su cuenta de Twitter: “No tengo el honor de ser padre, pero sí la tranquilidad de no tener padrinos. Ahora, por los hij@s de tod@s, hablemos de lo que importa: ¿Cómo impulsar los cambios, crecer, crear trabajo, redistribuir, cuidar el ambiente y descentralizar? Cortémosla con los ataques personales“.