(Agencia UNO) – El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, reiteró este sábado su llamado al Senado a aprobar de manera urgente el cuarto retiro desde los fondos de pensiones, instando a que ello se concrete este miércoles.

“Hago un llamado al resto de los candidatos desde Rancagua, y a los candidatos de oposición, a ser menos indecisos y apoyar el cuarto retiro, que se apruebe esta semana”, afirmó el abanderado progresista, durante su visita a la Región de O’Higgins.

Además, ME-O se refirió al caso de Sebastián Sichel, señalando que “para reparar su mentira de haber dicho que toda esta gente era irresponsable por haber hecho sus retiros y él mismo ha retirado sin transparentarlo -y además haberlo puesto en otro sistema previsional para aprovechar sus beneficios tributarios- es tan impresentable y poco honesto, que le propongo que ahora le diga a sus senadores que este miércoles, aprueben el cuarto retiro”.

“Lo mismo a la senadora Provoste, apruébenlo ya, no tramiten, no lo manden a comisiones mixtas, apruébenlo, somos mayoría en Chile, hemos ganado, el pueblo de Chile ha ganado una vez más, y espero que el Senado y los candidatos de la derecha, no se transformen en obstáculo. Le pido a la senadora Provoste y al candidato Sichel que ahora mismo instruyan a sus senadores para que este miércoles se apruebe”, insistió.

En la misma línea, Enríquez-Ominami comprometió que “cuando sea presidente, habrá un fin de las AFP como las conocemos, habrá una transición hacia un sistema más junto, con pensiones más justas” y anunció -además- la creación de un IFE femenino a partir de marzo de 2021.

“Las AFP no pueden ser todo el día un obstáculo para la justicia social”, reiteró, aludiendo al problema específico que viven los vecinos de la población Baltazar Castro de Rancagua, quienes -según detalló el candidato- “no tienen contrato laboral”.

“Esa es la economía real, ese es el enorme error de la clase política en general, no entender que el Chile real no tiene contrato de trabajo, eso debe parar y por eso es que el cambio es hoy, y hago un llamado al resto de los candidatos desde Rancagua –y a los candidatos de oposición, a ser menos indecisos, a apoyar el cuarto retiro y que se apruebe esta semana”, sentenció Enríquez-Ominami.