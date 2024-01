La mañana de este viernes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, condenó el informe que reveló Contraloría sobre el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante las manifestaciones en el contexto del estallido social.

El informe reveló que 58 de 419 beneficiados mantienen antecedentes y condenas por delitos de abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.

Bajo ese contexto, la jefa comunal expresó en Radio Agricultura que “ha sido una mentira, un embuste y una forma de pagarles a personas a las que probablemente utilizaron para que hicieran daño en las protestas durante el gobierno de Piñera”.

Además, enfatizó en que la situación es “una falla brutalmente grave” y que al tratarse de personas condenadas por pornografía infantil, tráfico de estupefacientes, VIF, dijo: “Me parece que es una bofetada hacia los chilenos y las chilenas que están desesperados con el crimen y la delincuencia”.

De igual forma, criticó sobre el costo de estas pensiones de gracia otorgadas durante el 18-o que reciben más de $500.000.

“A mí me parece que todas las personas que estuvieron involucradas en eso efectivamente se les debiera echar“.

Acerca de la acción del gobierno, comentó que hay un cierto patrón que “ellos no solamente toleraron, sino que fomentaron la violencia, conocían a los violentistas, les prometieron que les iban a dar indultos y pensiones“.

“Me da pena el pobre subsecretario Monsalve”

Respecto a las autoridades que piden la renuncia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la jefa comunal expresó que le da pena “el pobre subsecretario Monsalve, lo he visto tratando de mejorar la situación en el sur, creo que ha tenido algunos avances”.

Matthei opinó bajo su experiencia como alcaldesa que no sabe si es “tan justo echarle la culpa a Monsalve”, ya que “es imposible saber que todo está bien hecho, pero uno lo que hace es confiar en toda la gente que lo vio anteriormente”.

Y apuntó que en ese sentido el subsecretario nunca debió haber confiado en “esa gente” y le aconsejó que “tiene que cambiar a todo su equipo”.

Contra el INDH y la DAS

En relación con el actuar del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), encargado de acreditar la calidad de víctima de derechos humanos en el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia, Matthei arremetió contra la directora de la institución.

“Trata de echarle la culpa a los demás. Yo creo que a estas alturas, a una buena parte de los chilenos tenemos una muy, muy, muy, mala opinión en general de la gestión del INDH, sobre todo después de lo que se ha conocido de cómo trataron a Micco”, expresó.

Por otra parte, también se refirió al trabajo del Departamento de Acción Social (DAS): “Son los que debieron haber revisado (…) Lo que hablan es que no tiene ningún tipo de procedimiento, que trabajan con planillas Excel, Word (que todo el mundo sabe que se puede cambiar), en que no hay ningún tipo de persona que se haga responsable del documento, que no hay fecha, ni nada”.

“Los que se debieran ir son todos los que están en la DAS”, concluyó Matthei.