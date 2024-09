Evelyn Matthei arremete contra el gobierno tras renuncia de Yáñez y dice sentirse “violentada”

La alcaldesa de Providencia señaló que le “violenta como chilena que cuando tenemos un problema grave de delincuencia, que el que ha hecho la pega se le pida la renuncia, y los que han fracasado, sigan ahí”.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, arremetió en contra del gobierno tras la polémica salida del general director Ricardo Yáñez, asegurando que se siente “violentada”.

La renuncia se produjo ad portas de la audiencia de formalización en su contra fijada para el próximo 1 de octubre, en donde se le imputarán presuntos delitos omisivos de apremios ilegítimos en el contexto del estallido social.

¿Qué dijo Matthei?

Luego de una actividad en Rancagua de Chile Vamos, la jefa comunal se refirió a la salida de Yáñez. “La fiscal que lo formaliza nunca ha visto que la figura que representa la justicia es una mujer que tiene un velo en sus ojos, porque la justicia debiera ser ciega, pero ella juzga con una vara a unos y con otra vara a otros”, partió señalando.

En esta línea, afirmó que dicha formalización “no tiene ningún asidero”. “Así y todo le piden la renuncia. ¿Cómo creen ustedes que se sienten hoy todos los carabineros que arriesgan sus vidas día a día? (…) ¿Cómo piensan que se sienten frente a este gobierno que los manda a exponer sus vidas y después los deja caer?”, complementó.

“Perdónenme, pero no podía partir sin señalar lo violentada que me siento como chilena frente a lo que ha ocurrido (…). A mí me violenta como chilena que cuando tenemos un problema grave de delincuencia, que el que ha hecho la pega se le pida la renuncia, y los que han fracasado, sigan ahí. Me violenta”.