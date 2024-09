“Es tratar de sacarse el pillo”: Aguilar critica ejemplo “burdo” que Matthei hizo entre sueldo de Cubillos y el de futbolistas

El presidente del Colegio de Profesores cuestionó públicamente la comparativa salarial que hizo la alcaldesa de Providencia, y afirmó que la “libertad” no es sinónimo de justificar salarios excesivos.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha recibido críticas desde diversos sectores luego de comparar el sueldo de $17 millones brutos de la exministra Marcela Cubillos como académica de la Universidad de San Sebastián con las remuneraciones de futbolistas en Chile.

“Ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o cantante gana $100 millones al año. Tampoco se espantan cuando no llegan ni al millón al año”, afirmó durante un reciente punto de prensa.

Finalizada la misma instancia, aseguró a CNN Chile que, en contraste, ella “ganaba $500 mil pesos” cuando ejercía como pedagoga.

Matthei “avala un acto que representa abuso y corrupción”, según Aguilar

Este sábado, el actual presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó públicamente su desacuerdo ante las declaraciones de la alcaldesa.

A través de un video publicado en YouTube, Aguilar señaló que comparar ambos contextos “es tratar de sacarse el pillo” y calificó como “bastante burdo” el ejemplo en cuestión.

“La señora Matthei muestra lo que son ellos, muestra cuál es su forma de pensar. Ella simplemente elude y, en el fondo, avala un acto que representa abuso y corrupción, utilizando una manoseada concepción de libertad”, afirmó.

El dirigente también resaltó que, mientras los futbolistas ganan su dinero en un ámbito privado, el caso de Cubillos es diferente, porque implica aportes estatales.

“Para nosotros, la libertad no es sinónimo de abuso, ni de corrupción, ni de hacer lo que se me dé la gana, pasar por sobre la gente y tener sueldos escandalosos y no trabajar por esos sueldos”, puntualizó.

Asimismo, concluyó enfatizando que el uso de la palabra “libertad” no justifica los altos salarios en instituciones que reciben financiamiento público.

“No, señora Matthei, no mal use la palabra libertad. No ponga ejemplos absurdos, porque no tiene nada que ver la realidad del fútbol con lo que ocurre en una universidad que recibe fondos estatales”, finalizó.