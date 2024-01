El senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, calificó de “tonto” al diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, luego de criticar en medio de la votación de la reforma previsional a la senadora Ximena Rincón por haber sido directora de AFP Provida.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario Ibáñez hizo un llamado este miércoles a los diputados del Partido Demócrata: “No se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”.

Sin embargo, antes de que comenzara la discusión de la votación, la diputada Joanna Pérez (PD), había confirmado en CNN Chile que los parlamentarios de la colectividad votarían a favor de la idea de legislar la reforma previsional. Esto, después de llegar a un protocolo de acuerdo con el Gobierno.

“Es tan tonto”

Los dichos del diputado generaron gran controversia, ya que el Gobierno contaba con esos votos para avanzar en la reforma (que finalmente fue aprobada en general con 84 votos a favor).

El senador Matías Walker reaccionó mediante un post en X respondiendo a Ibáñez: “El presidente del partido del Presidente de la República es tan tonto que lanza este ataque gratuito después de que la totalidad de los diputados demócratas anuncia votar a favor idea de legislar, tras acogerse sus propuestas en un protocolo de acuerdo. El oficialismo no quiere mejorar las pensiones, lo que pretende es seguir dividiendo a los chilenos bajo una lógica adversarial“.

El presidente del partido del Presidente de la República es tan tonto que lanza este ataque falso, artero y gratuito después de que la totalidad de los diputados demócratas anuncia votar a favor idea de legislar, tras acogerse sus propuestas en un protocolo de acuerdo. El… https://t.co/o4QMdZEwHW — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) January 24, 2024

Senadora lo tildó de “infantil”

Al igual que Walker, la timonel de Demócratas, Ximena Rincón, respondió a Ibáñez que “cuando se le acaban los argumentos, o derechamente no los tienen, entran en la descalificación personal”.

“Mal el diputado Ibáñez, no solo infantil sino que artero. No estoy en la Cámara para responder a su bajeza”, manifestó.

Además, criticó que “la propuesta es tan mala” que los parlamentarios demócratas entregaron su voto a favor de la idea de legislar, pero “no a la discusión en particular”.