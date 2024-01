La tarde de este miércoles, tras un tenso debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar la reforma previsional del Gobierno.

La votación

El Gobierno necesitaba un mínimo de 78 votos, ya que se trata de una norma de seguridad social, pero finalmente recibieron 84 votos a favor, 64 en contra y tres abstenciones, por lo que se aprobó la idea de legislar, dando paso a la votación en particular.

Los diputados y diputadas de algunos sectores del centro político ya habían anticipado previamente que rechazarán el fondo de la propuesta del Gobierno para que pueda ser reformulada en su siguiente trámite en el Senado.

Una de las propuestas que fue rechazada en particular es la distribución del 6% de cotización, que había sido modificada por el Ejecutivo para lograr los votos necesarios. La iniciativa recibió solo 76 votos de los 78 necesarios.

El modelo propuesto planteaba distribuir el 6% de cotización adicional bajo la fórmula 3 y 3. “Un 3% irá a capitalización individual con solidaridad intrageneracional y el otro 3% irá al seguro social“, señalaron entonces desde el Ministerio del Trabajo.

✅APROBADO | Con 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones, la Cámara aprueba la idea de legislar del proyecto de #ReformaPrevisional. Se inicia ahora la votación en particular. En directo por: 📺 https://t.co/yUv697CWnr

📲https://t.co/6j3UVTYIKw pic.twitter.com/G0Cahuzxqh — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 24, 2024

Álgido debate

La jornada estuvo marcada por un fuerte debate entre las diversas fuerzas políticas. Uno de los momentos más tensos fue protagonizado por el diputado Diego Ibáñez (CS), quien criticó duramente a la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

“No se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar?”, dijo.

Sus palabras causaron enojo, por lo que el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), suspendió la sesión cinco minutos. Al retomar el proceso, Ibáñez continuó con su intervención y apuntó contra el diputado Diego Schalper (RN) y el senador Javier Macaya (UDI).

A través de redes sociales, la senadora Rincón le respondió al diputado. “El problema de Naranjo, Bianchi y ahora Ibáñez es que solo piensan en ellos y cuando se les acaban los argumentos o derechamente no los tienen, entran en la descalificación personal“.

“El fondo es que esta es una propuesta tan mala que los diputados de Demócratas han señalado que darán los votos a la idea de legislar, pero no a la discusión en particular. Mal el diputado Ibáñez no solo infantil, sino que artero“, agregó la parlamentaria.