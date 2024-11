Matías Toledo: “El estallido social fue una expresión de problemáticas no resueltas que debemos abordar, no criminalizar”

El alcalde electo de Puente Alto defendió el derecho de los vecinos a movilizarse por necesidades insatisfechas y abogó por un enfoque en políticas públicas para combatir el microtráfico. Además, enfatizó que, lejos de criminalizar a la ciudadanía, se deben atender las demandas de quienes han salido a las calles.

El alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo, logró una cifra histórica de votos en las recientes elecciones municipales y regionales, asegurando su posición en la que es la municipalidad más grande del país.

En este contexto, Toledo, quien ha sido vinculado en múltiples ocasiones con el estallido social y las protestas que se desarrollaron en Chile en 2019, ha reivindicado la expresión social que surgió a partir de ese movimiento.

En entrevista con Daniel Matamala en el podcast Lo que importa, expresó una fuerte crítica ante las acusaciones recibidas desde sectores de la oposición, que lo han señalado como “delincuente y octubrista”.

Toledo se refirió al impacto del estallido social de 2019 en el cambio de discurso de los actores políticos, las críticas que ha recibido por su relación con la juventud y la cultura urbana, y la necesidad de implementar políticas públicas efectivas para combatir el microtráfico en Chile.

El estallido social: un “momento fundamental”

Toledo describió el estallido social como un “momento fundamental” que transformó la narrativa de los políticos en Chile, quienes, a su juicio, ajustaron sus posturas ante las demandas ciudadanas.

Según el alcalde electo, a pesar de los intentos actuales de algunos sectores por “criminalizar la protesta”, destacó que las movilizaciones reflejan necesidades insatisfechas en las comunidades.

En sus palabras, “los vecinos salen a movilizarse porque realmente existen necesidades no cubiertas”, y recordó cómo el género trap se convirtió en la banda sonora del movimiento, demostrando el rol cultural y generacional en estas manifestaciones.

Su vínculo con el trap y la “narcocultura”

Respondiendo a las críticas por su relación con Pablo Chill-E y su papel como fundador de la coordinadora social Shishigang, Toledo abordó las acusaciones que lo asocian a la “narcocultura” debido a su conexión con el cantante urbano.

Toledo aclaró que no respalda la narcocultura y explicó que su enfoque es la “reducción de daño”, acercándose a los jóvenes en sus propios espacios, lo que le ha valido críticas tanto de la derecha como de la izquierda.

“Esto refleja que no hay ningún sector político contento con el trabajo transversal que hemos levantado”, afirmó Toledo.

Al referirse a la lucha contra el narcotráfico, Toledo abogó por un enfoque que priorice el discurso y luego las políticas públicas, subrayando que el problema principal en zonas como Puente Alto es el microtráfico.

Según datos del Centro de Análisis y Estadística del Delito (CEAD), el 96% de los casos de droga en Puente Alto corresponden a microtráfico, un fenómeno que, según Toledo, afecta directamente a los vecinos. Sostuvo que enfocarse en los grandes narcotraficantes desvía la atención del problema que impacta diariamente a la comunidad.

“Octubrista” y el estallido como manifestación de problemáticas no resueltas

Finalmente, Toledo se refirió a la ironía de ser etiquetado como “octubrista” por su vinculación con el estallido social.

Explicó que el movimiento no fue sino una expresión de problemáticas no resueltas, como la crisis de pensiones, el acceso a la salud y la escasez hídrica. “Las problemáticas siguen ahí, y quienes estamos en política debemos ocuparnos de ellas en vez de criminalizar a los vecinos”, enfatizó.

“Hay que entender que lo que está detrás del estallido social y lo que está detrás de cada manifestación es una expresión de la cuestión social, es una expresión de una problemática, de una necesidad. Hoy día los vecinos no salen a protestar por mayor seguridad porque están aburridos. Hoy día los vecinos y las vecinas, la ciudadanía, salen a movilizarse, salen a expresarse porque de verdad existe una necesidad que no ha sido cubierta. Y en el caso particular del estallido social, también le da una movilidad cultural a esto”, sentenció Toledo.

Revisa la entrevista completa a continuación: