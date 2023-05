La diputada del Partido Comunista Marisela Santibáñez condenó el ataque verbal que sufrió por parte del autodenominado “pastor” Soto a las afueras del Congreso.

De acuerdo a lo que consignó Radio Bío-Bío, Soto atacó a un grupo de parlamentarias a las afueras del Congreso y le habría dicho a Santibáñez que la muerte de su hija tuvo relación con su forma de ser.

En plena sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria señaló: “Digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos, pero la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política”.

“Si ustedes —Cámara de Diputados— no me protegen, me tendré que proteger sola. Me tendré que proteger con mi gente (…), y si llego a salir de la Cámara porque cometo algún delito, porque tomo acciones, será porque ustedes no nos resguardaron”, dijo.

Tras finalizar su intervención, la parlamentaria recibió el apoyo de sus colegas y solicitó a la Cámara que la acompañase en una acción legal.

El comité legislativo del órgano comprometió su apoyo a las parlamentarias afectadas en una eventual acción legal.

Por su parte, el presidente de la cámara, Vlado Mirosevic, pidió a la Fiscalía Regional de Valparaíso aclarar por qué Soto puede seguir haciendo este tipo de cosas, considerando su historial de acusaciones previas.