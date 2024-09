“El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley”: Monsalve responde a nuevos chats entre Vivanco y Hermosilla

El subsecretario del Interior también sostuvo que los posibles vínculos e influencia en la obtención de cargos debe ser "investigado y sancionado".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “el tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley”, tras referirse a las recientes conversaciones entre la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el abogado Luis Hermosilla que evidenciaron una serie de gestiones del jurista para influir en los nombramientos en el Poder Judicial.

Las conversaciones fueron reveladas por Ciper y datan de marzo de 2018, fecha en la que Vivanco habría contactado por primera vez a Hermosilla para lograr obtener el puesto en reemplazo de Patricio Valdés. Los chats se extienden hasta noviembre de 2023 y muestran una seria de favores y gestiones hechas por parte de ambas partes.

Las conversaciones entre ambos habrían desencadenado un intenso lobby gestionado por Hermosilla para lograr que Vivanco se quedara con el puesto. Finalmente, el 8 de agosto de ese mismo año, la abogada asumió como ministra del máximo tribunal.

¿Qué dijo Monsalve sobre el Caso Audios?

El tema provocó que desde el Partido Socialista (PS) – Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini- anunciaran que impulsarán una acusación constitucional contra los jueces presuntamente involucrados en la red de tráfico de influencias del otrora prestigioso abogado.

“Hay parte de esas materias, que tendrá que ser decisión del Ministerio Público para ver si se investiga eventualmente un delito”, expresó Monsalve.

En tanto, también indicó que las acusaciones constitucionales forman parte de las facultades del Congreso, por lo que manifestó su esperanza de que “herramientas de esa naturaleza sean usadas con la mayor seriedad posible y con la mayor fundamentación posible, si es que se decide usarlas, pero eso es una facultad de un poder distinto al Ejecutivo”.

En ese contexto, la autoridad enfatizó en que la ciudadanía le importa la igualdad ante la ley.

“El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley porque permite que haya personas que tengan ventaja. Eso no es posible, no es posible permitirlo. Y si hubiera, o hubiese habido o hay antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, eso tiene que ser investigado y sancionado”, puntualizó.