No es una novedad que las elecciones municipales son fuertes disputas territoriales entre las distintas fuerzas políticas. Pero dichas disputas también pueden replicarse al interior de las mismas colectividades.

Precisamente esto está ocurriendo en la comuna de Puente Alto entre Manuel José Ossandón y Germán Codina, quienes están defendiendo a sus posibles candidatos.

La situación escaló y debió involucrarse el Tribunal Supremo de Renovación Nacional, que decidió por “unanimidad de sus integrantes” abrir una causa de oficio en contra de ambos por infringir el “deber de lealtad y afecto partidario”.

En ese contexto, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, explicó que “lo que ha dicho el Tribunal Supremo, es que hoy debemos despejar cualquier polémica”.

Además, subrayó que corresponde que funcione la institucionalidad del partido y escoger los “mejores mecanismos para elegir a quienes nos representen en cada una de las comunas”, como ocurre en el caso de Puente Alto, donde “existe más de un interesado en competir en la alcaldía”.

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón, señaló en CNN Chile: “Hice una denuncia que podría ser corrupción, o por lo menos conflicto de interés, de una nueva funcionaria que era candidata y llegó con un equipo también haciendo campaña”.

En ese punto, enfatizó que “la institucionalidad del partido debiese emparejar la cancha y que todos los partidos políticos compitan por los cupos, y fui acogido porque Karla Rubilar renunció, y nadie renuncia cuando cree que está haciendo bien“.

En cuanto a la determinación del Tribunal Supremo de RN, destacó que es primera vez que en la historia que actúa de oficio, es decir, que es el organismo autónomo que abre un proceso.

“Yo creía que me iban a llamar para felicitarme, porque lo que estoy haciendo es denunciar algo que no se debe hacer, y me quieren castigar”, afirmó Ossandón.

“Me da mucha pena ver a dos personas que quieren a Puente Alto caer en este tipo de cosas. No obstante, quiero ser claro en separarlo, porque lo que hace el senador Ossandón es solicitar que no se malgasten recursos municipales, en ningún momento hace un ataque personal a nadie”, complementó el concejal Felipe Ossandón.

Respuesta del alcalde Codina

La exministra de Estado, Karla Rubilar comenzó a trabajar en la Municipalidad de Puente Alto en abril de 2022, junto Alex Romero, quien era su jefe de gabinete y ahora se desempeña en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

Ante las acusaciones, el alcalde Codina planteó: “Yo voy a seguir apoyando a mi gente y lo que haría, en ese caso, decirles a todos los candidatos que estén declarados y quieran disputar alguna alcaldía siendo concejales, que ellos ojalá, también copien la decisión que adoptó Karla Rubilar”.

Este próximo 22 de enero, el senador Ossandón y el jefe municipal Codina deberán exponer ante el Tribunal Supremo de RN.