Una positividad del 9,3% y más de 7.500 nuevos contagios de COVID-19, son las cifras registradas durante esta jornada de sábado en un nuevo reporte de la pandemia, y que según consideración de expertos, sustentan la inquietud que apunta al posible aplazamiento de las elecciones del próximo sábado 10 y domingo 11 de abril.

La propia presidenta del Colegio Médico, doctora Izkia Siches, hizo un llamado a definir esta situación a más tardar este 29 de marzo. Mientras que el ministro de Salud, Enrique Paris, informó que el Consejo Asesor COVID-19 votó unánimemente a favor de retrasar los comicios.

Por otro lado, el presidente Sebastián Piñera asistió al balance presencial de este sábado del Minsal e informó de la postura del Ejecutivo: “la decisión del gobierno en materia de elecciones, va a ser oportuna y va a privilegiar siempre la protección de la salud y la vida de todos nuestros compatriotas”.

Cambios en el calendario

Figuras políticas tanto del oficialismo como de oposición han abordado las posibles consecuencias en esta modificación. Y es que según argumentan, esto podría significar un retraso en el calendario electoral y que provocaría, eventualmente, que el jefe de Estado deba alargar su continuidad en el cargo.

“Pensemos que si esto sigue tendremos que prolongar por ejemplo a fin de año, el mandato del Presidente Piñera y yo creo que eso es insostenible”, fue lo que planteó el pasado viernes el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet.



Este mismo antecedente fue abordado por el diputado Jorge Alessandri, quien indicó que la postergación “implica mover todo el calendario electoral hacia adelante. Tenemos segunda vuelta de gobernadores en mayo, tenemos después parlamento, Cores, y presidente de la República en noviembre. Tenemos finalmente el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, por lo tanto, el 2021 y el 2022, son años llenos de elecciones. Y aplazar esta significa mover todo hacia adelante“.

Lo que se traduce, según Alessandri, en “mover quizás también el periodo del presidente de la República, del parlamento, y por eso esta opción no nos gusta, no queremos hacerla y evidentemente queremos que se base en una decisión 100% objetiva de la autoridad sanitaria”.

Al mismo tiempo, el senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, solicitó “darnos una semana para ver si se detiene la tendencia de aumento de casos y disminuye la ocupación de camas UCI, antes de decidir si realizamos o no las elecciones del 10 y 11 de abril”.

A juicio del parlamentario, “postergar la elección es una situación de alto riesgo y complejidad para la salud de la democracia”. En esa misma línea, salió al paso de quienes han planteado que se debería extender el periodo presidencial de Sebastián Piñera, señalando que “con todas las diferencias que tengo con él, nunca he sido partidario de acortar su mandato. Fue elegido democráticamente y eso hay que respetarlo, pese al bajo apoyo que tiene y al cuestionamiento de su gestión. Pero, con la misma fuerza, no veo ninguna posibilidad en el horizonte de alargar su mandato“.

Pero eso no es todo, ya que otras de las preocupaciones en caso de aplazar los comicios apunta al “poco tiempo” para tramitar la reforma constitucional necesaria para llevar a cabo esta modificación, y que incluso ya se realizó en 2020 tras el cambio de fecha de las elecciones de alcaldes que estaba fijada inicialmente para el 25 de octubre.

A ello se suma el dinero de las candidaturas, una situación que mantiene en vilo a los partidos políticos por el gasto monetario que significaría continuar con la propaganda de retrasarse las elecciones en abril. Y, finalmente, el factor de que los alcaldes que van por la reelección en sus comunas se encuentran suspendidos de sus funciones desde el pasado 10 de marzo.

¿Qué plantean constitucionalistas al respecto?

Constanza Hube, magíster en Derecho Público mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica (PUC), explicó en CNN Chile que “para mover cualquier elección se va a requerir una reforma constitucional” y que en caso de que esta sea frenada en el Congreso, “no hay otra opción, porque así funciona el Estado de Derecho”.

“Si no se logra el quórum en el Congreso para hacer esa reforma, no se pueden aplazar” las elecciones, planteó la también candidata constituyente por el distrito 11. Una situación que aplica tanto para los comicios de abril, como para las presidenciales de noviembre. Por tanto, en caso de que la primera sea modificada, no significaría de por sí que el presidente Piñera se mantenga en el cargo por más tiempo de lo indicado.

Por su parte, el abogado constitucionalista Fernando Atria indicó que “en términos jurídicos, no hay ninguna vinculación necesaria” entre ambas elecciones: “las elecciones municipales y de constituyentes podrían moverse a cualquier fecha sin que esto obligue a modificar la elección del presidente”.

“Por cierto, yo creo que sería un error prolongar el mandato del presidente. La situación actual en parte tiene que ver con la incapacidad de este gobierno de manejar la pandemia, es decir hay una responsabilidad del gobierno y prolongarlo no ayuda”, sostuvo.

Atria, quien también es candidato constituyente por el distrito 10, indicó que una reforma constitucional para aplazar los comicios “en las condiciones actuales, con la aprobación que tiene este gobierno, con la deslegitimación que tiene el Poder Legislativo, es una decisión bien difícil de justificar. Se extendería el mandato de un presidente que no tiene ningún aprecio popular a estar alturas”.

Finalmente, el experto acusó que dicho debate “no es decisión conveniente ahora. Lo que estamos discutiendo es sobre la modificación de la fecha del 11 de abril que tiene que hacerse cargo de una serie de problemas y se hace necesario no complicar esa discusión vinculándola a un aplazamiento adicional del período del presidente y del Parlamento”.