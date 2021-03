A dos semanas de las elecciones del 10 y 11 de abril se ha vuelto más intenso el debate en torno a postergar este proceso, considerando las altas cifras de la crisis sanitaria en nuestro país y la cantidad de cargos que deben definirse: gobernadores regionales, concejales, alcaldes y convencionales constituyentes.

En el detalle, este viernes la autoridad sanitaria informó de 7.626 nuevos casos de COVID-19 y 63 muertos a raíz del coronavirus y las complicaciones asociadas a este. Asimismo, la positividad a nivel nacional aumento a un 9,64%.

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, planteó que sea este 29 de marzo la fecha en que se defina cómo se procederá con las elecciones, considerando que las medida aplicadas no tendrán efectos inmediatos sino que podrían tomar un par de semanas.

Lee también: Diputado Morán solicitó al Minsal el “cierre total de fronteras” ante situación sanitaria del país

Desde la salud, también expresó su postura el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la Clínica Dávila, quien señaló que “con estas cifras no se pueden hacer las elecciones”, insistiendo en la necesidad de ir adoptando medidas con tiempo para que tengan los efectos preventivos deseados.

Por su parte, el doctor Jaime Labarca, jefe del departamento de Enfermedades Infecciosas UC, comentó que espera “si vemos luces de que esto ceda en orden de mantener algunos proyectos ciudadanos o bajarlos si la situación no lo permite”, pero que ante cualquier caso hay que ser “flexible”.

Presidenciables optan mayoritariamente por aplazar

En medio de estas elecciones, y aún cuando la más importante parece ser la de miembros de la Convención Constitucional, han sido varios los que ya han aceptado ser candidatos a la presidencia del país.

Ya sea por mención en las encuestas o porque sus partidos ya los han proclamado como tal, incluso las franjas electorales para el proceso de abril se han permeado por figuras que tendrían intenciones de llegar a La Moneda.

Lee también: Martorell por autorización a cultos religiosos: “Vamos a priorizar siempre la vida y la salud de las personas”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), es contrario a la idea de aplazar, pues a su juicio no resolvería el problema de fondo que es la forma en que el gobierno maneja la crisis sanitaria. No es tiempo de seguir improvisando, estamos a cerca de 18 días de la elección y creo que es tiempo que se resuelva de una vez. Mientras tengamos un gobierno que corre detrás de la pandemia y no trata de pararse en frente, no tiene sentido seguir cambiando las fechas de las elecciones”.

La precandidata del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, hizo un llamado a la unidad “tras un objetivo que es más importante: salvar vidas”. “En este contexto, lo razonable es posponer las elecciones del mes de abril”, afirmó la ex ministra.

El ex alcalde de Las Condes y precandidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín, aseguró que en estas condiciones “lo sanitario prima por sobre lo político”, por lo que atendiendo a lo que planteen las y los expertos se debiera considerar la postergación.

En tanto, Mario Desbordes, precandidato presidencial de Renovación Nacional (RN) y el Partido Regionalista Independiente (PRI), también dijo que “si es necesario que se postergue la elección, siempre con criterios sanitarios”, y que además “cerremos el aeropuerto o restrinjámoslo a lo mismo que había cuando la pandemia estaba alta el año pasado”.

Lee también: Ministro Larraín pidió al Sename suspender intervención de Carabineros en descompensaciones de niños

Por su parte, la precandidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Rincón, expresó que “cuando la vida está en riesgo, no se puede dudar, y la decisión de postergar las elecciones parece inminente”. Asimismo, destacó la importancia de transparentar los criterios sanitarios bajo los cuales se tomaría esta decisión y cómo quedaría establecido el calendario electoral.

Gobierno indica que aún es pronto para tomar una decisión

Desde el Ejecutivo han insistido en la necesidad de esperar a estar más cerca de la fecha ya establecida para tomar una decisión como la aplazar las elecciones, poniendo énfasis en las garantías que entregaría el realizarlas en dos jornadas.

Hoy el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, retomó sus actividades tras cumplir su cuarentena por contagio de COVID-19 y aseguró que de tomarse una decisión como la de postergar se hará con antecedentes más cercanos al segundo fin de semana de abril, y que aún es pronto para definirlo.

Lee también: El listado de comerciantes de feria que hacen delivery para este fin de semana sin permisos de desplazamiento