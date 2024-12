Luis Hermosilla sorprendido por su participación vía zoom en audiencia: “Quedé vestido para ser trasladado”

Hermosilla expresó su sorpresa por participar de manera telemática en la audiencia, decisión que, según afirmó, no dependió de él.

En el marco de la revisión de medidas cautelares realizada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado Luis Hermosilla expresó su sorpresa por haber participado en la audiencia de manera telemática, decisión que, según aclaró, no dependió de él.

“Quedé completamente vestido para ser trasladado y no es un término que dependa de uno. Me he sorprendido por el Zoom”, señaló Hermosilla durante su intervención.

La situación generó cuestionamientos por parte de la jueza Cecilia Villanueva, quien anunció que oficiará a Gendarmería para aclarar los criterios utilizados en la presentación de imputados, ya sea de forma presencial o telemática.

La magistrada consideró necesario establecer procedimientos claros y equitativos para garantizar la transparencia en el proceso judicial.

“Me he dado cuenta de que, en algunos momentos, los trasladan y, en otros, no. No me parece esta diferenciación”, destacó la magistrada, señalando que necesita saber bajo qué criterio se está determinando quién asiste presencialmente y quién no.