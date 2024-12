Caso Audios: Jueza oficiará a Gendarmería por criterio en presentación telemática de Luis Hermosilla

La decisión de la magistrada surge tras observar irregularidades en la presentación presencial de imputados en causas similares.

En el marco de la audiencia de revisión de medidas cautelares del abogado Luis Hermosilla, realizada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza Cecilia Villanueva anunció que solicitará a Gendarmería un informe sobre los criterios utilizados para determinar la modalidad de participación de los imputados en las audiencias, ya sea presencial o telemática.

La decisión de la magistrada surge tras observar irregularidades en la presentación de imputados en causas similares.

“Me he dado cuenta de que, en algunos momentos, los trasladan y, en otros, no. No me parece esta diferenciación”, destacó, señalando que necesita saber bajo qué criterio se está determinando quién asiste presencialmente y quién no.

El caso tomó relevancia debido a la participación telemática de Luis Hermosilla en la audiencia, quien incluso intervino afirmando: “Estoy levantado desde las 6 de la mañana”.

Cabe destacar que, según lo señalado en la instancia, esta decisión no corresponde a ninguno de los intervinientes del juicio, sino que es tomada directamente por el recinto penal, es decir, Capitán Yáber.

La jueza enfatizó la necesidad de conocer los procedimientos y fundamentos detrás de estas decisiones, subrayando que deben garantizarse estándares de igualdad y transparencia en el tratamiento de los imputados.